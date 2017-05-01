Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» продовжує працювати над Великою українською енциклопедією

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Новини
15:19
28 квітня

У Чернівцях вже шестеро офіційних мільйонерів

15:16
28 квітня

«Леля з будиночка на дереві»: авантюризм і відважність. Презентація дебютної книги Юлі Лящинської у Чернівцях

14:49
28 квітня

Гарантії безпечного виробництва кожному працівнику – серед пріоритетів діяльності держлісгоспів Буковини

14:48
28 квітня

«Забудькуватим» декларантам торік донарахували 600 тисяч податку

13:50
28 квітня

На Буковині відзначили переможців конкурсу «Охорона праці - очима дітей»

12:43
28 квітня

Заяву на податкову земельну пільгу слід подати до 1 травня

12:41
28 квітня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безоплатно

12:39
28 квітня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

11:59
28 квітня

Записатись на прийом до лікаря можна на сайтах лікувальних установ

11:53
28 квітня

ЧОТИРЬОХ ПРАВОПОРУШНИКІВ ЗАТРИМАНО НА БУКОВИНІ ПО ОБИДВА БОКИ КОРДОНУ

11:36
28 квітня

Буковинські дошкільнята показали виставу про ігри з вогнем і побували на екскурсії, а для школярів рятувальники провели уроки безпеки

11:30
28 квітня

Впродовж двох днів шахраї обікрали чотирьох буковинців на суму понад 170 000 гривень

11:25
28 квітня

Суд зупинив рішення Чернівецької міської ради щодо вартості проїзду у маршрутках

16:12
27 квітня

У Чернівецькій області продовжують погашати борги по зарплаті

16:04
27 квітня

Розроблено заходи для попередження африканської чуми і пташиного грипу на території Чернівців

14:42
27 квітня

Путильський лісгосп висадив дерева на вшанування путильчан, що ліквідовували Чорнобильську аварію

13:58
27 квітня

Підприємства області збільшило використання енергетичних матеріалів

13:34
27 квітня

Зареєстровано 2 кримінальних провадження за фактами декларування буковинськими держслужбовцями недостовірної інформації

11:52
27 квітня

Закордонні доходи слід декларувати

11:50
27 квітня

Інформація про реєстрацію платником акцизного податку з реалізації пального – на веб-порталі ДФС

11:48
27 квітня

Чернівецькі підприємства сплатили 37 мільйонів податку на прибуток

11:13
27 квітня

Вкотре підробка документів стала підставою вилучення значної партії транзитного товару

10:36
27 квітня

Нові розміри добових для бюджетників

10:36
27 квітня

Як на свята працюватиме Центр обслуговування платників

10:33
27 квітня

За податковою знижкою до Чернівецької ОДПІ звернулось 646 громадян

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СУМНІ РОКОВИНИ СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на Буковині Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на БуковиніУ Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається.
І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.

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Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» продовжує працювати над Великою українською енциклопедією

Вчора, 12:28 / Коментарів: 0
Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» продовжує працювати над Великою українською енциклопедієюУ ЗМІ поширюється інформація про силове захоплення приміщення Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво». Насправді, 27.04.2017 року представники відділу Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві в супроводі так званих «громадських активістів» без будь-якого попередження проникли в приміщення за адресою вул. Богдана Хмельницького, 51/а та представили документи, відповідно до яких виселенню підлягає ДП «Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво «Українська енциклокраїнської енциклопедії». педія» імені М.П. Бажана», якого насправді там немає.

За цією адресою знаходиться Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», яку створено відповідно до Указу Президента України №1/2013 «Про Велику українську енциклопедію» та Указу Президента України №7/2015 «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії».
У результаті дій виконавчої служби Шевченківського району було вилучено матеріальні цінності та майно, яке належить ДНУ «Енциклопедичне видавництво».
Оскільки відбулось порушення Закону України «Про виконавче впровадження», ДНУ «Енциклопедичне видавництво» вже звернулася із оскарженням дій державних виконавців до Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві та до Головного територіального управління юстиції у м. Києві.
Не виключено, що йдеться про рейдерське захоплення приміщення, а тому готуються відповідні звернення до правоохоронних органів.
Станом на 28.04.2017 ДНУ «Енциклопедичне видавництво» продовжує свою діяльність, триває робота над проектом «Великої української енциклопедії» - першої універсальної енциклопедії незалежної України. Як відомо, вже побачили світ «Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до Великої української енциклопедії», «Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій», «Словник ВУЕ», який є базовою основою змістовного наповнення ВУЕ. В 2016 році вийшов друком перший том Великої української енциклопедії, презентація якого відбулась 28 березня 2017 року.

Прес-служба Держкомтелерадіо
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