Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» продовжує працювати над Великою українською енциклопедією

У ЗМІ поширюється інформація про силове захоплення приміщення Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво». Насправді, 27.04.2017 року представники відділу Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві в супроводі так званих «громадських активістів» без будь-якого попередження проникли в приміщення за адресою вул. Богдана Хмельницького, 51/а та представили документи, відповідно до яких виселенню підлягає ДП «Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво «Українська енциклокраїнської енциклопедії». педія» імені М.П. Бажана», якого насправді там немає.
За цією адресою знаходиться Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», яку створено відповідно до Указу Президента України №1/2013 «Про Велику українську енциклопедію» та Указу Президента України №7/2015 «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії».
У результаті дій виконавчої служби Шевченківського району було вилучено матеріальні цінності та майно, яке належить ДНУ «Енциклопедичне видавництво».
Оскільки відбулось порушення Закону України «Про виконавче впровадження», ДНУ «Енциклопедичне видавництво» вже звернулася із оскарженням дій державних виконавців до Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві та до Головного територіального управління юстиції у м. Києві.
Не виключено, що йдеться про рейдерське захоплення приміщення, а тому готуються відповідні звернення до правоохоронних органів.
Станом на 28.04.2017 ДНУ «Енциклопедичне видавництво» продовжує свою діяльність, триває робота над проектом «Великої української енциклопедії» - першої універсальної енциклопедії незалежної України. Як відомо, вже побачили світ «Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до Великої української енциклопедії», «Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій», «Словник ВУЕ», який є базовою основою змістовного наповнення ВУЕ. В 2016 році вийшов друком перший том Великої української енциклопедії, презентація якого відбулась 28 березня 2017 року.
Прес-служба Держкомтелерадіо