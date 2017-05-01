Ангела Меркель з візитом у Саудівську Аравію

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-І хоча канцлер Німеччини підписала з Саудівською Аравією низку цікавих договорів щодо військового співробітництва, обговорила порядок денний майбутнього саміту G-20, питання врегулювання кризи в Сирії і Ємені - переважна більшість ЗМІ акцентрує увагу не на цьому. А на тому, що Ангела Меркель перша з європейських жінок-урядовців знехтувала усталеними традиціями СА і не одягла хустину - хіджаб. Ба більше, не покрила традиційно голову хусткою та ще й пішла на перемовини в брючках.Істинні єропейці сьогодні аплодують Ангелі Меркель стоячи!