Вістки з того боку фронту! Плотницкий вважає, що «ЛНР» може стати «приємним і зручним партнером для ЄС»

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-Ні, це не жарт. Річ у тому, що до Луганська сьогодні з'їхались політичні покидьки з Російської Федерації, Абхазії, Алжиру, Вірменії, Південної Осетії, з деяких країн Азії й Африки. Але найбільш яскравим гостем Луганська стала депутат Європейського парламенту, італійська комуністка Елеонора Форенца.На її адресу Ігор Плотницький виголосив коротеньку промову:«Мы приветствуем сотрудничество с Евросоюзом, пусть пока и не официальное. ЛНР станет для вас не только надежным, но и приятным удобным партнером. Ведь нам не нужны не западные кредиты, ни безвизовый режим и никакая другая помощь», — заявив ватажок ЛНР.На перший погляд це звучить і виглядає смішно - співробітництво між ЄС і ніким не визнаною ЛНР. А з іншого боку треба зважати на певні ризики й небезпеку. Вона криється в тому, що сепаратистський рух на Донбасі і в Криму підтримують як крайні праворадикали Євросоюзу, так і ліві - ріних мастей соціалісти і комуністи.Не слід забувати історію. Вона вчить, що об'єднання праворадикалів з ліворадикалами призводить до виникнення фашизму, нацизму, сталінізму, шовенізму, імперіалізму..., які у свою чергу ведуть до кровопролить і воєн.