На виборах у буковинських Карпатах Мунтян і його партія потерпіла поразку

Минулої неділі відбулися вибори депутатів і голів Селятинської та Конятинської ОТГ.Гуцули голосували активно: у Конятинській ОТГ - 61 відсоток, у Селятинській ОТГ - 56.Голова облради Іван Мунтян з головою Кіцманського райкому партії ВО"Батьківщина" Андрієм Маковеєм активно агітували гуцулів за свою партію. Але гуцули не повелися навіть на подарунки. А вони таки були; 3 м"ячі баскетбольні для Селятинської школи, драбина у подарунок ФАПу, поломаний агрегат для встановлення доріжок райлікарні і т.п. не додали голосів. Навпаки "Батьківщина" з тріском програла вибори голови ОТГ Конятинської ЇЇ висуванець голова Довгопільської сільради Петро Лахман програв лікареві, порядному газді з Конятина Олександру Комариці.У Селятинській ОТГ хоч і виграв їхній висуванець Полянчук, але гуцули кажуть, що то не партія йому допомогла, а церква, активним прихожанином якої він є у селі Верхній Ялівець. До речі у Верхньому і Нижньому Ялівцях найвищий відсоток виборців на дільницях - 75 і 77. Це й забезпечило перемогу Полянчику над головою Селятинської сільради. Розрив всього 50 голосів.Бют висунув кандидатів на всі 44 округи. А перемогу одержав не більше ніж у 13. Мунтян трохи хитрував. Він "зумів" якимось чином записати від своєї партії тих кандидатів, котрі на свої округах не мали конкурентів. А таких було 4.Гуцули не довірили мандати директорам шкіл Селятинської, Шепітської та Яблуницької. За директора школи з Селятина було віддано тільки 1(!) голос. На його округу перемогу здобув батько загиблого героя АТО Зайця. Він працює лісорубом.Цікаво з БЮТом грав директор Довгопільської школи. Мунтян його ледь не змусив висуватися від ВО"Батьківщина". Напередодні виборів голова облради з головою сільради Лахманом ( це він програв вибори зараз) кілька годин переконували директора школи висуватися від БЮТу. І зробили велику помилку. Бо цей чоловік раніше був депутатом від партії регіонів, потім висувався від БПП"Солідарність". І, насамкінець, з"явився у БЮТі. Місцеві активісти обурені такою тушкою-директором. Тому готують йому акцію внесення чи винесення з ОТГ. І так буде з кожним, хто продає гуцулів за "шмат гнилої ковбаси".