На виборах у буковинських Карпатах Мунтян і його партія потерпіла поразку

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СУМНІ РОКОВИНИ СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на Буковині Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на БуковиніУ Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається.
І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.

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28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
28 квітня о 20:00
ЦСМ «Bunker» (вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться концерт німецького саунд артиста Dr. Nexus та українського електронного проекту Motoblok.
29 квітня о 10.00
29 квітня о 10.00
29 квітня о 11.00
29 квітня о 11.00
Місце збору : зупинка Калинівський ринок( навпроти магазину "Жабка" біля прапора)
Час збору : 11:00
5-7 травня
5-7 травня
6 травня о 13.00
6 травня о 13.00
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
26 травня о 19.00
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На виборах у буковинських Карпатах Мунтян і його партія потерпіла поразку

Вчора, 14:59 / Коментарів: 1
На виборах у буковинських Карпатах Мунтян і його партія потерпіла поразку
Минулої неділі відбулися вибори депутатів і голів Селятинської та Конятинської ОТГ.

Гуцули голосували активно: у Конятинській ОТГ - 61 відсоток, у Селятинській ОТГ - 56.

Голова облради Іван Мунтян з головою Кіцманського райкому партії ВО"Батьківщина" Андрієм Маковеєм активно агітували гуцулів за свою партію. Але гуцули не повелися навіть на подарунки. А вони таки були; 3 м"ячі баскетбольні для Селятинської школи, драбина у подарунок ФАПу, поломаний агрегат для встановлення доріжок райлікарні і т.п. не додали голосів. Навпаки "Батьківщина" з тріском програла вибори голови ОТГ Конятинської ЇЇ висуванець голова Довгопільської сільради Петро Лахман програв лікареві, порядному газді з Конятина Олександру Комариці.

У Селятинській ОТГ хоч і виграв їхній висуванець Полянчук, але гуцули кажуть, що то не партія йому допомогла, а церква, активним прихожанином якої він є у селі Верхній Ялівець. До речі у Верхньому і Нижньому Ялівцях найвищий відсоток виборців на дільницях - 75 і 77. Це й забезпечило перемогу Полянчику над головою Селятинської сільради. Розрив всього 50 голосів.

Бют висунув кандидатів на всі 44 округи. А перемогу одержав не більше ніж у 13. Мунтян трохи хитрував. Він "зумів" якимось чином записати від своєї партії тих кандидатів, котрі на свої округах не мали конкурентів. А таких було 4.

Гуцули не довірили мандати директорам шкіл Селятинської, Шепітської та Яблуницької. За директора школи з Селятина було віддано тільки 1(!) голос. На його округу перемогу здобув батько загиблого героя АТО Зайця. Він працює лісорубом.

Цікаво з БЮТом грав директор Довгопільської школи. Мунтян його ледь не змусив висуватися від ВО"Батьківщина". Напередодні виборів голова облради з головою сільради Лахманом ( це він програв вибори зараз) кілька годин переконували директора школи висуватися від БЮТу. І зробили велику помилку. Бо цей чоловік раніше був депутатом від партії регіонів, потім висувався від БПП"Солідарність". І, насамкінець, з"явився у БЮТі. Місцеві активісти обурені такою тушкою-директором. Тому готують йому акцію внесення чи винесення з ОТГ. І так буде з кожним, хто продає гуцулів за "шмат гнилої ковбаси".
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Вчора, 20:57 - Виборець з написав(ла): в матеріалі
Шановний Петро, якщо ви неорієнтуєтесь і незнаєте то небрешіть. Те що Маковей давав людям було простим виконанням обіцянок які були дані набагато раніше і зроблені. Для прикладу станок про який ви так виразились (поломаний агрегат для встановлення доріжок райлікарні) був абсолютно новим та подарений ще в березні 2015р подивіться статтю в місцевій газеті (http://putyla.bukoda.gov.ua/news/andrii-makovei-peredviborni-obitsyanki-potribn
o-vikonuvati). Непозорьтесь брехнею та оплаченим матеріалом.
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