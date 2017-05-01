"Ботанік" сєня з Чернівців на війні у Чечні? Повний маразм

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-В мережу закинуто фото з людиною, дуже подібною на Арсенія Яценюка серед чеченських повстанців.Не знаю, чи це фотошоп? Якщо фотошоп, то непогано зроблений, якби не його завелика лисина на 20 річний вік. Я також не вірю, що Арсеніій Яценюк міг воювати в Чечні на боці повстанців, чи точніше, взагалі не йму віри, що він взагалі десь воював, чи служив у війську.Такої думки дотримується й ІНТЕРПОЛ, тому і відхилив клопотання Росії оголосити Арсенія Яценюка в міжнародний розшук. Але, звісно, велика кількість Росіян вірять в оцю нісенітницю. Українці ж сміютьсяА ось який справжній оригінал цієї фотографії