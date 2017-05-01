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Ігор БУРКУТ, політолог:

СУМНІ РОКОВИНИ СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на Буковині Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на БуковиніУ Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається.
І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.

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ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ! ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ!Про наші плани: Ярош приголомшив соцмережі притчею від глави СБУ. Такого ви ще точно
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28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
28 квітня о 20:00
ЦСМ «Bunker» (вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться концерт німецького саунд артиста Dr. Nexus та українського електронного проекту Motoblok.
29 квітня о 10.00
29 квітня о 10.00
29 квітня о 11.00
29 квітня о 11.00
Місце збору : зупинка Калинівський ринок( навпроти магазину "Жабка" біля прапора)
Час збору : 11:00
5-7 травня
5-7 травня
6 травня о 13.00
6 травня о 13.00
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Проросійські провокації в Одесі. Чи вдасться «розхитати» ситуацію?

Вчора, 11:25 / Коментарів: 0
Проросійські провокації в Одесі. Чи вдасться «розхитати» ситуацію?
У 2014 році під час реалізації «плану Новоросія» спецслужби Росії відводили особливе місце Одесі. Для росіян важливо було не лише захопити Крим, «розхитати» ситуацію на Донбасі, але й здійснити це в інших східних та південних областях України. Ймовірно, планувалося створити на Сході й Півдні України підконтрольні росіянам території, таку собі «дугу», яка б простягалася від Слобожанщини й Донбасу до самопроголошеної Придністровської республіки, що давно вже стала своєрідною російською базою на межі України й Молдови.

Не даремно на початку Революції гідності, в грудні 2013 року «верховна рада» Придністров’я ухвалила в першому читанні законопроект про застосування на підконтрольній їй території російського федерального законодавства. Тобто Придністров’я почали готувати до входження в склад Російської Федерації. А вже після Революції гідності, в березні 2014 року, «верховна рада» республіки звернулася до Держдуми Росії розробити закон, що дозволив би прийняти Придністров’я до складу Росії.

Пригадаймо, що це були за часи. Тоді росіяни якраз почала реалізовувати «проект Новоросія». Розпочалася анексія Криму, на Донбасі забуяла «русская вєсна». Активізувалися й проросійські сили в Одесі. Безперечно, захоплення ними цього міста замкнуло би «новоросійську дугу», котра дійшла би до Придністров’я.

Провокації в Одесі: здійснені й заплановані

Звісно, серед одеситів поширені проросійські чи навіть прорадянські настрої. Хоча існують тут проукраїнські сили – однак «взяти владу» в місті їм наразі не вдається. Та все ж Одеса в 2014 році не поспішала стати російською. На це були причини. Одесити, зокрема бізнесмени, розуміли, що увійти до складу якоїсь «новоросійської республіки» – це означало наразитися на міжнародні санкції, потрапити в ізоляцію і в кінцевому рахунку втратити чимало бізнесових бонусів, які дає вигідне географічне розташування міста на торгових шляхах. Зрештою, перед очима одеситів був приклад Придністровської республіки, яка перебуває в міжнародній ізоляції.

До речі, Придністров’я відіграло не останню роль в одеських подіях 2014 року. Від цієї самопроголошеної республіки до Одеси рукою подати. Серйозного кордону з Придністров’ям не було. Тому звідси в Одесу приїжджали проросійськи гастролери, які влаштовували провокації. Звідси здійснювалася (принаймні часткова) координація дій сепаратистів у Одесі. Також у Придністров’я втікали деякі адепти «русского мира», котрі зазнали поразки в Одесі й боялися бути притягнуті в Україні до відповідальності.

Хоча проросійським силам не вдалося взяти Одесу, це не значить, що вони зникли. Діє й російська агентура, якої тут чимало. Тому, схоже, на початку травня цього року російські спецслужби запланували здійснити в Одесі операцію, маючи на меті взяти реванш. Адже є для цього символічні причини – 2 травня, коли виповнюється чергова річниця загибелі в Одеському будинку профспілок понад чотирьох десятків сепаратистів (справа їхньої загибелі так і до кінця не розслідувана), і «дєнь пабєди» 9 травня, який завжди для прорадянських і проросійських сил давав привід для здійснення своїх акцій.

Чомусь (!) саме напередодні травня цього року депутати Одеської міської ради раптом вирішили скасувати перейменування вулиць міста, які були здійснені у перебігу декомунізації. Не думаю, що серед цих депутатів є ідейні комуністи. Але те, що багато з них проросійськи налаштовані – можна не сумніватися. Таке рішення міських депутатів та ще й у такий час виглядає як провокація. У судовому порядку це рішення скасоване. Але створений конфлікт символічного характеру. І, певно, не варто його недооцінювати. Адже поведінку людей часто визначають реалії не стільки світу реального, скільки світу символічного. Приміром, людей можуть більше «завести» не питання економічні, а питання мови, релігії, пошанування певних дат, героїв тощо.

Не здивуюся, якщо прихильники «русского мира» спробують організувати підтримку дій депутатів Одеської міської ради, котрі виступили за скасування «декомунізованих» назв вулиць. Вони можуть навіть вдатися до вуличних акцій. А якщо до цього додати відповідні акції зі вшанування людей, які загинули три року тому в Одеському будинку профспілок, а також святкування «дня пабєди», то це в сукупності може створити гримучу суміш, здатну «розхитати» ситуацію в Одесі.

Травневі свята в Одесі минуть спокійно?

В українських урядових структурах є розуміння значення Одеси. Тому на травневі свята тут посилені заходи безпеки. До підтримання порядку залучені різні силові підрозділи.

Передбачається, що в місті у ці дні слідкуватиме за порядком велика кількість поліцейських. І, звісно, не лише їх. Має бути посилений контроль за кордоном із Придністров’ям, звідки чекають провокацій. Хоча, як на мене, проросійські гастролери з Придністров’я легко можуть потрапити в Одесу через молдовський кордон. Адже нескладно з цієї самопроголошеної республіки приїхати в Молдову, а вже звідти – до Одеси. Тому в дні травневих свят потрібне посилення контролю й на молдовському кордоні.

Звісно, від силовиків багато залежить, але не все. Якщо рух набуває масового характеру, то поліція, армія можуть виявитися безсилими. Сподіваюся, в Одесі до масових проросійських виступів не дійне.

Адже попри існування в цьому місті проросійських сил, вони не настільки потужні, як це було в Криму чи на Донбасі. Це показали й події і 2014 року, і наступних років. Зрештою, є в Одесі, як уже говорилося, й проукраїнські сили. Переоцінювати їх не варто, але вони здатні чинити опір прихильникам «русского мира».

Окрім того, є чинники економічного характеру, які не дають розгулятися в Одесі проросійським силам. Це не лише боязнь одеських бізнесменів стати частиною якоїсь невизнаної «новоросійської республіки» – про що вже йшлося.

Існує й інший економічний чинник. Після російської окупації Криму чимало українців, які їздили влітку відпочивати на цей півострів, тепер подалися в Одесу й Одеську область. А це доходи – й немалі. Тому, очевидно, прагматичні одесити не будуть поспішати підтримувати авантюристів «русского мира». Це не в їхніх інтересах.

Будемо сподіватися, що і 2-ге, і 9 травня в Одесі пройдуть відносно спокійно. Що силовикам вдасться запобігти можливим провокаціям. І що одесити не підтримають проросійські сили.

Загалом початок травня в Одесі буде одним із тестів на міцність Української держави. Маємо надію, що тестування пройде успішно.

Петро Кралюк – проректор Острозької академії

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