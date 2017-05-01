Через канадський паспорт депутат залишився без українського?

Президент припинив громадянство України народного депутата Андрія Артеменка. Про це повідомив Олег Ляшко – лідер фракції Радикальної партії, за списком якої Андрій Артеменко був обраний до парламенту. Офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації наразі немає. ​Сам народний обранець каже, що влада його переслідує за інакомислення. Раніше президент направив до парламенту проект закону, який спрощує процедуру позбавлення українського громадянства для тих, хто має паспорти інших держав. Зараз експерти сумніваються в тому, що цей законопроект отримає підтримку Верховної Ради.«Це унікальний і перший за 26 років незалежності випадок, коли державний чиновник відповів за порушення Конституції України, яка передбачає лише одне – Українське! – громадянство. Зараз Артеменко і його захисники кричатимуть, що Конституція України забороняє позбавляти громадянства. Позбавляти – так, а припиняти – ні, не забороняє!», – написав Олег Ляшко на своїй сторінці у мережі Facebook.За його словами, очолювана ним фракція наполягатиме на тому, щоби негайно позбавити Андрія Артеменка депутатського мандата.Офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації наразі немає. Проте 21 квітня Генпрокуратура ініціювала процедуру втрати громадянства Андрія Артеменка, з огляду на наявність у нього канадського паспорта. Тоді у Генпрокуратурі заявляли, що Державна міграційна служба на підставі отриманих матеріалів може звернутися до президента з проханням позбавити цього народного обранця громадянства України.Сам Андрій Артеменко, коментуючи наміри позбавити його громадянства, заявив, що влада переслідує його за інакомислення.«Це провокація для того, щоби примусити мене в будь-якій спосіб виїхати з країни, залишити свою політичну діяльність. Фактично, ці дії свідчать про те, що наша влада діє таким же чином і в такий же спосіб, як за часів Радянського Союзу діяло славнозвісне КДБ. Це намагання придушити будь-кого, щоби не могли висловити свою думку»,– зазначає він.У лютому прокуратура почала щодо Андрія Артеменка розслідування за підозрою у державній зраді, оскільки той виступив із планом українсько-російського мирного врегулювання, який передбачав пропозицію про передачу анексованого Росією Криму в оренду та зняття санкцій з Москви. Відтак його виключили зі складу фракції Радикальної партії. Тоді ж прокуратура отримала докази, що народний обранець має громадянство Канади.«Казус Артеменка примусить політиків часом думати про наслідки своїх заяв та дій», – зазначає політичний експерт Євген Магда.Між тим, ще у березні президент Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект, який передбачає припиняти ‎українське громадянство тих, хто має громадянство іншої країни.‎ Політолог Володимир Фесенко схиляється до думки, що поява указу про припинення громадянства Андрія Артеменка більш імовірна, ніж ухвалення президентського законопроекту.«Більша частина депутатів парламенту з різних причин не хоче ухвалювати відповідний закон. Значна частина обранців має інший паспорт і не хоче голосувати, щоби не створювати для себе додаткових ризиків. Але, якщо з’явиться указ по Артеменку, а мені чомусь здається, що в даному випадку Ляшко добре поінформований, то це означитиме серйозний прецедент: в принципі, можна буде використовувати важіль припинення громадянства і без відповідного закону», – каже він.У свою чергу, Андрій Артеменко запропонував узаконити подвійне громадянство. Проте, за оцінками експертів, зараз ця пропозиція також навряд чи має шанси бути затвердженою в парламенті.