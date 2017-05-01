Помер поет Борис Олійник

СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на БуковиніУ Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається. І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою. Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан. Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
30 квітня на 82-му році життя помер український поет Борис Олійник.
Про це повідомив журналіст Михайло Маслій.
"30 квітня о 11 годині 45 хвилин на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби спочив у Бозі легендарний український поет Борис Олійник... Царство Небесне... Колись він сформулював своє життєве і мистецьке кредо: "Писати, як живеш, а жити, як пишеш".
Маслій також додав, що багатомільйонну любов українців поет заслужив саме за свою поезію:
"Коли читаєш його "Парубоцьку баладу", "Стару пісню на новий мотив", "Ринг", "До проблеми: революція і митець", "А зрадник завше продає когось", відчуваєш почерк віртуоза слова найвищого ґатунку".
У творчому доробку Олійника — понад півсотні пісень у співавторстві з найвідомішими композиторами країни, каже Маслій: "Вони і досі звучать як пісенна класика — зразок найвишуканішого і наймелодійнішого слова".
"Пісня про матір" (сл. Бориса Олійника) у виконанні Міли Нітіч