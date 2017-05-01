У Польщі зруйнували українське поховання.Між Україною і Польщею новий скандал через УПА і пам'ятники.Цього разу в с. Грушовичі в Підкарпатському воєводстві Польщі розібрали пам'ятник воїнам УПА, який до цього вже кілька разів псували вандали.Пам'ятник демонтували члени польських націоналістичних організацій за дозволом місцевої влади як нелегально встановлений.В Україні різко відреагували на цю подію.У с. Грушовичі в Підкарпатському воєводстві Польщі 26 квітня пам'ятник воїнам УПА був зведений на місцевому кладовищі 23 роки тому. Село Грушовичі знаходиться поруч з містом Перемишль, де проживає велика українська громада.Пам'ятник демонтували члени польських націоналістичних організацій за рішенням місцевої влади як нелегально встановлений.Чоловіки в чорних футболках із зображеною на них антибандерівською символікою зняли з монумента металевий тризуб, а сам пам'ятник розібрали на частини.Частинами монумента тепер можуть скористатися для будівельних цілей.Протест з приводу демонтажу пам'ятника на кладовищі в Грушовичах висловило Об'єднання українців Польщі. Організація назвала інцидент у Грушовичах послідовною антиукраїнською провокацією.Об'єднання українців Польщі підкреслює, що демонтаж українського монумента стався за два дні до 70-річчя операції "Вісла", під час якої були депортовані близько 140 тис. українців до Польщі.Заходи, присвячені цій даті, будуть проходити в Перемишлі з 28 квітня до 1 травня, тому не виключено, що польські радикали прагнуть спровокувати конфлікт з українською громадою.А український Інститут національної пам'яті заявив, що призупиняє процес легалізації польських меморіальних об'єктів в Україні.Говорячи про демонтаж на польському кладовищі надгробного пам'ятника воїнам УПА, в інституті зазначили, що знищенню могили не перешкоджала поліція, а староста с. Грушовичі навіть схвально відгукнувся на скоєне."Руйнування братської могили воїнів УПА в Грушовичах є 15-м у послідовності актом наруги над місцями пам'яті українського народу в Польщі, скоєним від 2014 року. Ці випадки залишаються не розглянутими польськими правоохоронними органами. Польща не відновлює знищених пам'яток. У той же час за той же період в Україні були скоєні чотири акти наруги над польськими місцями пам'яті, і кожен раз українська влада в найкоротші терміни відновлювала меморіальні об'єкти в їх первинному вигляді, а за фактами вандалізму порушувалися кримінальні справи", - повідомляє Інститут нацпам'яті.У заяві вказується, що "відсутність належної реакції з боку польської влади на системне знищення українських місць пам'яті в Польщі змушує нас призупинити процес легалізації польських меморіальних об'єктів на території України"."Український інститут національної пам'яті готовий до відновлення співпраці з польськими партнерами відразу після відкритого і прозорого розслідування всіх фактів знищення українських місць пам'яті, що мали місце протягом 2014-2017 років, після притягнення до відповідальності винних осіб і відновлення і легалізації знищених українських пам'яток за рахунок польської сторони", - йдеться в заяві.У мінкультури і національної спадщини Польщі заявили, що знесення пам'ятника воїнам УПА в польському селі Грушовичі був законним, так як він був зведений з порушенням законодавства.Зазначається, що пам'ятник був побудований у 1994 році з порушенням польського законодавства і без отримання відповідних дозволів від місцевої влади."Ця акція була проведена у відповідності до закону, хоча для декого з представників української сторони цей факт, можливо, важко прийняти, особливо напередодні святкування річниці операції "Вісла", - сказано в повідомленні.У польському мінкультури заявили, що неодноразово направляли Києву листи про врегулювання правового статусу пам'ятника і що він не пов'язаний з місцем поховання, а має символічне значення.При цьому в міністерстві додали, що готові до діалогу в питаннях поховання, але підкреслили, що не дозволять встановлювати пам'ятники слави УПА, які прославляють збройне формування, відповідальне за злочини, вчинені проти тисяч переважно беззахисних польських громадян.У лютому 2017 року Ярослав Качинський, лідер правлячої в Польщі партії "Закон і справедливість" прямо заявив, що з Бандерою Україна в Європу не увійде."Ми не можемо роками погоджуватися на те, щоб в Україні формувався культ людей, які стосовно поляків дійшли до геноциду. Не дивлячись на те, що жорстокість німців складно перевершити, їм це вдалося", - говорив він.Напередодні поляки зняли фільм "Волинь", присвячений Волинській різанині.Військова драма, яку заборонили до показу в Україні, отримала відразу 14 номінацій на премію "Орли" - польський аналог Оскара.