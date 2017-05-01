Кличко - Джошуа: скільки отримають боксери за бій

Стали відомі деталі гонорарів Володимира Кличка і Ентоні Джошуа.
Британські ЗМІ опублікували деталі гонорарів, які належать українцеві Володимиру Кличку і британцеві Ентоні Джошуа за бій, в якому будуть розіграні титули чемпіона світу за версією IBF, IBO і WBA.
Гарантована сума, яку отримає кожен з боксерів становить 13 млн доларів. Однак, і Джошуа, і Кличко зможуть розраховувати на відсоток від куплених платних підписок на трансляцію британського телеканалу Sky Sports.
Якщо кількість підписок досягне рекордних 2 млн одиниць (саме стільки підписок Sky планує продати), то на банківський рахунок кожного із спортсменів "впаде" ще від 4.5 до 6.5 мільйонів в американській валюті.
Таким чином, сумарний гонорар кожного з боксерів може скласти 18-20 мільйонів доларів.