СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на БуковиніУ Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається. І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою. Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан. Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 01.05 2017
Вчора, 10:22 / Коментарів: 0
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирним
За минулу добу позиції українських військових на Донбасі обстріляли 54 рази. Один український вояк загинув, ще семеро військовослужбовців отримали поранення
Першотравень у Франції - це і романтика, і права трудящих, ось і виходить романтичне свято конвалій під звуки «Марсельєзи». Перше травня є державним святом у Франції, офіційно відомим як La fête des Travail (Національний День праці), але також і під назвою La fête des muguets (День конвалій). По-різному може називатися цей день - і день боротьби за права, і святом Весни і Праці. Але в П'ятій республіці більше люблять називати цей день календаря святом конвалії. До речі, в календарі дата - червона.
Протягом усього дня у Чернівцях утримається хмарна погода. Без опадів. До 14 градксів тепла. за останні 130 років 01 травня: МАКС: 28.2° (2003) МІН: 0.2° (1950) Народний прогноз погоди: 1 травня відзначається день святого Косми, єпископа Халкідонського. З цього дня вже можна висаджувати різні овочі. У давнину з цього приводу говорили: "Сій моркву і буряк на Кузьму". У минулі часи вважалось, що якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково буде холодно, і навпаки. Це час ранніх гроз. На початку травня цвіте в'яз, агруз, зеленіє чорна смородина.
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