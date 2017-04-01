СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на БуковиніУ Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається. І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою. Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан. Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 29.04 2017
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Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирним
Ситуація в районі проведення АТО загострилася. За минулу добу російсько-окупаційні війська 70 разів обстріляли позиції Збройних Сил України. За минулу добу двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули, ще шестеро – отримали поранення.
Насірова після операції забрали в реанімацію Насірову вирізали ендокринну залозу Лікарі запевняють, що пацієнт житиме, але ще добу він перебуватиме в палаті інтенсивної терапії.
Повідомляється, що хірургічне втручання тривало три години, після чого Насірова перевезли з операційної в реанімацію, в операційному блоці присутні тільки медики і журналісти.
У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. До 20 градусів тепла. за останні 130 років 29 квітня: МАКС: 25.4° (1949) МІН: -0.1° (1976) Народний прогноз погоди: 29 квітня відзначається день пам'яті святих мучениць Ірини, Агапії і Хіонії. У народі святу Ірину називали "Розрий берега", оскільки при весняних стоках води стаються обриви річкових берегів, зсуви. Вода підмиває береги. Також святу Ірину називали Розсадницею і у цей день сіяли капусту на розсаду. Наші пращури примітили: "Якщо ярки заграють і знову замерзнуть - чекай перешкоди на врожай".
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