МОЗ і НАБУ проведуть профілактику «синдрому Насірова»

28 квітня в Києві голова НАБУ і виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун підписали меморандум про співпрацю у боротьбі з корупцією. НАБУ планує створити спеціальний підрозділ детективів, які будуть розслідувати корупцію в сфері охорони здоров’я, повідомив голова відомства