У Чернівцях вже шестеро офіційних мільйонерів

Цьогорічна кампанія декларування доходів громадян вийшла на фінішну пряму,- до 3 травня залишились лічені дні. Про попередні результати декларування доходів розповів начальник Чернівецької об’єднаної державної податкової інспекції Микола Загарюк.

Цього року до Чернівецької ОДПІ подали декларації про майновий стан і доходи 3806 громадян, з них 2670 – чернівчан та 1136 мешканців Глибоцького району. Загальна сума задекларованих доходів складає 224,0 млн. грн.

Про минулорічні доходи, які перевищують 1 млн. грн., до Чернівецької ОДПІ вже повідомили шестеро громадян. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 17,7 млн. грн. Найбільша задекларована сума - 4,0 млн. грн. В основному,- це інвестиційні доходи.

Серед декларантів лідирують громадяни, які отримали спадщину та подарунки. Наразі 687 громадян відзвітували про 112,7 млн. грн. доходу.

Продаж нерухомого майна на суму 17,3 млн. грн. задекларували 624 особи; 69 декларантів відзвітували про інвестиційний дохід на суму 14,2 млн. грн.

«Сподіваюсь, що усі декларанти своєчасно задекларують свої доходи, а до 1 серпня добросовісно розрахуються із бюджетом. Користуючись нагодою, хочу подякувати чернівчанам за виконання конституційного обов’язку по декларуванню доходів, адже саме зараз нашій державі Україні надзвичайно потрібна підтримка кожного свідомого громадянина», - підсумував керівникЧернівецької ОДПІ .



