У суботу, 6 травня, кав’ярні «Львівські пляцки» в м. Чернівці (вул. О. Кобилянської, 25) Юля Лящинська презентує свою дитячу книгу «Леля з будиночка на дереві», яка щойно вийшла у «Видавництві Старого Лева». На гостей чекає знайомство з письменницею та її героїнею – відважною дівчинкою Лелею, яка мешкає на дереві. Початок – о 13.00Леля — звичайна дівчинка, жвава і весела. Але житло у неї незвичне — вона з татом і мамою живе в будиночку на дереві. Одного дня з’являються лихі сусіди, які хочуть відібрати їхній затишний дім на втіху своєму розбещеному синку, якого дівчинка називає Свинопринцом. Проте рішуча і відважна Леля, дарма що мала, стає на захист будиночка.Під час презентації авторка Юля Лящинська розповість, як з’явилася ідея «поселити» своїх героїв на дереві і чому Леля така безстрашна. Також усі охочі зможуть взяти участь у читаннях уривків із захопливої новинки від Старого Лева.