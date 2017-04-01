Гарантії безпечного виробництва кожному працівнику – серед пріоритетів діяльності держлісгоспів Буковини

В рамках проведення Всеукраїнського тижня охорони праці, що традиційно розпочинається наприкінці квітня і завершується відзначенням Всесвітнього Дня охорони праці, в усіх державних лісогосподарських підприємствах Буковини відбуваються заходи, присвячені питанням промислової безпеки та гарантованої захищеності робочого місця для кожного працівника.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького ОУЛМГ.

- Лісова галузь входить до найбільш потенційно небезпечних з точки зору ведення виробничих процесів. Тому організація належної системи охорони праці в усіх підрозділах і на усіх ділянках роботи, виконання вимог і дотримання правил безпечного виробництва, недопущення виробничого травматизму є пріоритетними у нашій діяльності, - зазначає в. о. начальника Чернівецького обласного управління лісового господарства Роман Череватий. – Ми в першу чергу дбаємо про гарантії належних умов праці, соціальний захист працівників, захищеність їх конституційних прав щодо безпечного виробництва.

В усіх виробничих підрозділах усіх лісгоспів, підпорядкованих Чернівецькому обласному управління лісового господарства, проходять тематичні наради, навчально-виїздні заняття з охорони праці під керівництвом спеціалістів сектору технічної політики ЧОУЛМГ. Проводяться конкурси на найбезпечніше робоче місце, виробничу дільницю з подальшим преміюванням переможців.

