«Забудькуватим» декларантам торік донарахували 600 тисяч податку

Чернівецька ОДПІ нагадує, що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про майновий стан та доходи та інші порушення з цим пов’язані передбачено попередження або накладення штрафних санкцій у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімальних доходів громадян. Повторне порушення скоєне протягом одного року передбачає штрафні санкції у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімальних доходів громадян.
Крім того, якщо декларація самостійно не подана платником податків, контролюючим органом будуть вживатися контрольно-перевірочні заходи і самостійно буде визначатися сума податку, яка підлягає сплаті, але уже із нарахуванням штрафних санкцій у розмірі 25% від суми не сплаченого податку.
Чернівчанам, які не відзвітували про свої доходи за 2015-ий рік, було донараховано 593,87 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Якщо ж доходи задекларовано, а податок не сплачено, то при затримці до 30 календарних днів штрафна санкція складає 10 відсотків суми податкового боргу; а при затримці більше 30 календарних днів, - вже 20 відсотків.
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що громадяни, які отримали доходи, що підлягають декларуванню та особи, які провадять незалежну професійну діяльність повинні у термін не пізніше 3 травня поточного року (який є граничним строком) подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік.