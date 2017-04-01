Всі судді апеляційного суду Чернівецької області пройшли люстраційну перевірку

Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Чернівецької області.
Відповідно до порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою
статті 1 Закону України «Про очищення влади», перевірку суддів Апеляційного суду Чернівецької області завершено.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до всіх суддів апеляційного суду не застосовуються, передбачені законом, заборони.
Зауважимо, що станом на 26 квітня 2017 року, в апеляційному судді Чернівецької області, включаючи голову суду, працює 21 суддя.