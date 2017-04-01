На Буковині відзначили переможців конкурсу «Охорона праці - очима дітей»

Відзначено переможців конкурсу «Охорона праці - очима дітей»: організатори нагородили кожного десятого учасника творчого змагання - повідомляє Управління Держпраці.У рамках відзначення Дня охорони праці відбулася церемонія нагородження переможців шостого регіонального відбіркового туру Всеукраїнського конкурсу «Охорона праці – очима дітей».Організаторами конкурсу та святкового дійства стали: Управління Держпраці у Чернівецькій області та державне підприємство «Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці».Конкурс, започаткований всеукраїнським виданням «Охорона праці» під патронатом Державної служби України з питань праці, відбувається вже шостий рік поспіль. Цьогоріч до участі у творчому змаганні зголосилися майже 300 школярів загальноосвітніх навчальних закладів області, вихованців позашкільних навчальних закладів, мистецьких центрів, студій та гуртків області.«За Положенням про конкурс ми, як організатори, мали би нагородити лише дев’ятьох переможців: за перше, друге, третє місця у трьох вікових категоріях, - зазначив під час урочистого нагородження начальник Управління Держпраці у Чернівецькій області Іван Луцак. - Але учасники журі переглянули всі роботи, що надійшли на конкурс й вирішили розширити коло нагороджених. Адже насправді малюнків гідних відзначення було значно більше. Загалом ми нагородили 28 дітей. Хочу додати, що цим організатори конкурсу не обмежаться. Ми обов’язково завітаємо ще до окремих навчальних закладів, де вчаться й інші учасники нинішнього творчого змагання, котрі надіслали нам свої талановиті роботи і вручимо їм адресні грамоти й вітання. І звісно ж подякуємо педагогам. Думаю, що проведення таких просвітницьких заходів - добра нагода, щоб ще раз і ще раз привернути увагу молодого покоління, яке у майбутньому здобуде освіту й отримає фах, до проблеми виробничого травматизму й створення належних умов праці на виробництві».Почесні грамоти й подарунки за перемогу у регіональному турі конкурсу отримали:Організатори конкурсу також започаткували низку номінацій.Так,отримали:Під час нагородження відзначили й педагогів, чиї учні здобули перемогу у конкурсі.Від групи моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти департаменту освіти та науки Чернівецької обласної державної адміністрації пам’ятні подяки їм вручили провідні фахівці Степан Щербанович та Олеся Одажій; від управління освіти Чернівецької міської ради - методист з позашкільної освіти, хореографічного, образотворчого, музичного мистецтв, трудового навчання міського методичного центру управління освіти Сільва Німіжан.Святкове дійство відбулося у залі Учбово-методичного центру культури Буковини. Учасників нагородження привітав директор закладу, голова Чернівецького обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, член президії Львівського регіонального відділення Спілки дизайнерів України, етнограф, журналіст, Заслужений діяч мистецтв України Микола Шкрібляк.А святкову програму доповнили чудові виступи учнів Чернівецької музичної школи №2 (директор – Галина Плав’юк ).Учасники та гості свята були зачаровані грою скрипок Тимофія Рогульчика, родинного тріо у складі Ангеліни, Даніели та Давида Шереметів, саксофоніста, лауреата міжнародного та обласних конкурсів Андрія Українця, співом та грою на бандурах переможниць всеукраїнських конкурсів сестер Ангеліни та Христини Дущак, виконанням пісенних творів ансамблю хорового відділу музичної школи під керівництвом Анни Гасимової.