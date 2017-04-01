На Буковині відзначили переможців конкурсу «Охорона праці - очима дітей»

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СУМНІ РОКОВИНИ СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на Буковині Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на БуковиніУ Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається.
І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.

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28 квітня о 17:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) в рамках проекту DZESTRA talks відбудеться лекція Ярослава Качмарського «Фестиваль "Гамселить" – культурна децентралізація своїми руками»
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
28 квітня о 20:00
ЦСМ «Bunker» (вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться концерт німецького саунд артиста Dr. Nexus та українського електронного проекту Motoblok.
29 квітня о 10.00
29 квітня о 10.00
29 квітня о 11.00
29 квітня о 11.00
Місце збору : зупинка Калинівський ринок( навпроти магазину "Жабка" біля прапора)
Час збору : 11:00
5-7 травня
5-7 травня
6 травня о 13.00
6 травня о 13.00
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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На Буковині відзначили переможців конкурсу «Охорона праці - очима дітей»

Сьогодні, 13:50 / Коментарів: 0
Відзначено переможців конкурсу «Охорона праці - очима дітей»: організатори нагородили кожного десятого учасника творчого змагання - повідомляє Управління Держпраці.

На Буковині відзначили переможців конкурсу «Охорона праці - очима дітей»


У рамках відзначення Дня охорони праці відбулася церемонія нагородження переможців шостого регіонального відбіркового туру Всеукраїнського конкурсу «Охорона праці – очима дітей».

Організаторами конкурсу та святкового дійства стали: Управління Держпраці у Чернівецькій області та державне підприємство «Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці».

Конкурс, започаткований всеукраїнським виданням «Охорона праці» під патронатом Державної служби України з питань праці, відбувається вже шостий рік поспіль. Цьогоріч до участі у творчому змаганні зголосилися майже 300 школярів загальноосвітніх навчальних закладів області, вихованців позашкільних навчальних закладів, мистецьких центрів, студій та гуртків області.

На Буковині відзначили переможців конкурсу «Охорона праці - очима дітей»


«За Положенням про конкурс ми, як організатори, мали би нагородити лише дев’ятьох переможців: за перше, друге, третє місця у трьох вікових категоріях, - зазначив під час урочистого нагородження начальник Управління Держпраці у Чернівецькій області Іван Луцак. - Але учасники журі переглянули всі роботи, що надійшли на конкурс й вирішили розширити коло нагороджених. Адже насправді малюнків гідних відзначення було значно більше. Загалом ми нагородили 28 дітей. Хочу додати, що цим організатори конкурсу не обмежаться. Ми обов’язково завітаємо ще до окремих навчальних закладів, де вчаться й інші учасники нинішнього творчого змагання, котрі надіслали нам свої талановиті роботи і вручимо їм адресні грамоти й вітання. І звісно ж подякуємо педагогам. Думаю, що проведення таких просвітницьких заходів - добра нагода, щоб ще раз і ще раз привернути увагу молодого покоління, яке у майбутньому здобуде освіту й отримає фах, до проблеми виробничого травматизму й створення належних умов праці на виробництві».

На Буковині відзначили переможців конкурсу «Охорона праці - очима дітей»


Почесні грамоти й подарунки за перемогу у регіональному турі конкурсу отримали:

за перше місце:

Гаїна Юлія (Вище професійне художнє училище №5 м. Чернівці) Гук Владислав (Чернівецька ЗОШ №38), Данко Антон (Долішньошепітський НВК), Семенюк Марія (Боянська ЗОШ), Андоній Елеонора (Міський палац дітей та юнацтва) Кіфуляк Михайло (Новоселицька гімназія), Багірова Шехла Абузер-кізі (міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді), Турецька Олександра (Заставнівська гімназія);

за друге місце:

Демчук Ігор (Чернівецька СЗОШ №22), Поконечі Іветта (Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини»), Шишкіна Катерина (Чернівецька ЗОШ №5), Кметь Божена (Чернівецька ЗОШ №31), Морар Олеся (Новоселицька гімназія);

за третє місце:

Арсеній Владислав (Новоселицька гімназія), Королюк Олеся (Сторожинецька гімназія), Коваленко Аліна (Чернівецький багатопрофільний ліцей №4), Марчук Дмитро (Чернівецька ЗОШ №19).

Організатори конкурсу також започаткували низку номінацій.

Так, «Наймолодшою учасницею конкурсу» стала вихованка КОПНЗ «Буковинський центр мистецтв» (м.Вижниця) Жебчук Поліна.

Відзнаки у номінації «Оригінальний малюнок» отримали: Цера Василь (Чернівецький професійний ліцей автомобільного транспорту), Даник Едуард (Вікнянська ЗОШ), Бетян Михайло (Сторожинецька ЗОШ №3), Коваль Анна (Чернівецький ДНЗ №28), Пирог Валерія та Попович Юлія (Вашківецька ЗОШ), Бурлака Михайло (Банилівська ЗОШ), Ординська Людмила (Сторожинецький ЦДЮТ), Костинян Анна (Сторожинецька гімназія).

Під час нагородження відзначили й педагогів, чиї учні здобули перемогу у конкурсі.

Від групи моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти департаменту освіти та науки Чернівецької обласної державної адміністрації пам’ятні подяки їм вручили провідні фахівці Степан Щербанович та Олеся Одажій; від управління освіти Чернівецької міської ради - методист з позашкільної освіти, хореографічного, образотворчого, музичного мистецтв, трудового навчання міського методичного центру управління освіти Сільва Німіжан.
Святкове дійство відбулося у залі Учбово-методичного центру культури Буковини. Учасників нагородження привітав директор закладу, голова Чернівецького обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, член президії Львівського регіонального відділення Спілки дизайнерів України, етнограф, журналіст, Заслужений діяч мистецтв України Микола Шкрібляк.

А святкову програму доповнили чудові виступи учнів Чернівецької музичної школи №2 (директор – Галина Плав’юк ).

Учасники та гості свята були зачаровані грою скрипок Тимофія Рогульчика, родинного тріо у складі Ангеліни, Даніели та Давида Шереметів, саксофоніста, лауреата міжнародного та обласних конкурсів Андрія Українця, співом та грою на бандурах переможниць всеукраїнських конкурсів сестер Ангеліни та Христини Дущак, виконанням пісенних творів ансамблю хорового відділу музичної школи під керівництвом Анни Гасимової.
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