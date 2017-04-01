У страшному ДТП загинув зять депутата Верховної Ради - ЗМІ

Вчора в одному з сіл Закарпатської області в результаті страшного ДТП загинув зять нардепа Верховної Ради України Михайла Ланьо. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, публікуючи жахливі подробиці автокатастрофи.Журналісти передають, що аварія сталася в районі населеного пункту Сільце: машина марки Audi, за кермом якої перебував зять політика, злетіла з моста і впав в канаву. В результаті катастрофи постраждалого водія швидка допомога доставила в місцеву реанімацію, проте він помер від отриманих ран.Пізніше стало відомо, що в машині в момент аварії знаходилося 2 людини, а витягнути хлопця з машини змогли перехожі. Потім в поліції повідомили, що на даний момент точно невідомо, чи був зять депутата в момент катастрофи за кермом. ЗМІ опублікували жахливі фотографії з місця трагедії.Джерело:"Діалог.UA":