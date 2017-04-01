Заяву на податкову земельну пільгу слід подати до 1 травня

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що фізична особа, яка має право на пільгу та є власником декількох земельних ділянок одного виду використання, до 1 травня 2017 року має подати письмову заяву про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги. Заява подається у довільній формі до органу фіскальної служби за місцем знаходження земельної ділянки.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Пільга застосовується до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано зазначену заяву.

Нагадуюємо, що до категорії пільговиків належать інваліди першої і другої груп, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком та ветерани війни.



