Записатись на прийом до лікаря можна на сайтах лікувальних установ

В амбулаторно-лікувальних установах міста працюють веб-сайти, де можна отримати інформацію про роботу закладу. Про це повідомляє прес-служба міської ради.
Також тут можна записатись і на прийом до лікаря. Робота ця впроваджується поступово, тому у разі виникнення питань чи пропозицій щодо більш ефективної та оперативної роботи сайту відвідувачів просять звертатись до адміністрації лікувального закладу з метою усунення недоліків. Назва КМУ Електрона адреса
«Міська поліклініка № 1» mp1.muoz.org
«Міська поліклініка № 2» mp2.muoz.org
«Міська поліклініка № 3» mp3.muoz.org
«Міська поліклініка № 5» mp5.muoz.org
«Міська дитяча поліклініка» mdp.muoz.org
«Міська дитяча клінічна лікарня» mdkl.muoz.org
«Міський клінічний пологовий будинок № 1» pb1.muoz.org
«Міський клінічний пологовий будинок № 2» pb2.muoz.org
Центр первинної медико-санітарної допомоги «Роша» cpmsdr.muoz.org
Центр первинної медико-санітарної допомоги «Роша» cpmsds.muoz.orgВід редакції. Ідея чудова, але, на жаль, не працює як і рік назад. Можливо спочатку варто довести справу до кінця, а потім подавати інформацію про можливість запису он-лайн.