ЧОТИРЬОХ ПРАВОПОРУШНИКІВ ЗАТРИМАНО НА БУКОВИНІ ПО ОБИДВА БОКИ КОРДОНУ

Продовжуючи заходи з протидії протиправній діяльності на державному кордоні, в рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2017», на державній межі з Румунією по обидва боки кордону правоохоронцями затримано чотирьох правопорушників.

Вчора на ділянці відділу прикордонної служби «Мамалига» Чернівецького загону прикордонний патруль виявив кількох осіб на березі річки Прут. Помітивши охоронців кордону, правопорушники вдалися до втечі.

Негайно було організовано пошукові заходи та проінформовано румунських колег, про можливу появу чужинців.

В результаті пошукових заходів, групою реагування затримано двох правопорушників, які переховувалися у смузі місцевості між кордоном, що проходить по річці Прут та інженерними спорудами. Також на березі річки було виявлено гумовий човен.

Згодом румунська сторона повідомила, що завдяки оперативному обміну інформацією на цьому ж напрямку ними були затримані ще два порушники.

На даний момент встановлюються всі обставини правопорушення, не виключено і те, що особи імовірно здійснювали підготовку до подальшої протиправної діяльності пов’язаної з переміщенням тютюнових виробів через державний кордон.

Наразі на буковинців складено протоколи про адмінправопорушення за злісну непокору законним вимогам представників прикордонного відомства та за порушення прикордонного режиму. Подальшу долю чоловіків вирішуватиме суд.







