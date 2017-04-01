Буковинські дошкільнята показали виставу про ігри з вогнем і побували на екскурсії, а для школярів рятувальники провели уроки безпеки

Формувати культуру безпечної поведінки людини важливо починати з дитинства, адже постійно повторюючи малечі, як діяти у різних надзвичайних ситуаціях, можна прищепити дітям ті знання, які обов’язково будуть корисними для них й у дорослому житті.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
З цією метою у рамках Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності 27 квітня фахівці Управління ДСНС України побували у дошкільному навчальному закладі № 45 м. Чернівців. Вихованці старшої групи дитсадка разом із педагогами підготували для гостей та діток повчальну розповідь про те, які надзвичайні ситуації можуть трапитися, де існує загроза їх виникнення і як слід діяти при цьому. Дошкільнята розповідали вірші, пояснювали, яку небезпеку приховують у собі землетруси, повені та інші природні явища. Після цього, працівники Управління поспілкувалися з дітками, розповіли їм правила пожежної безпеки, наголосивши, що малечі заборонено самостійно вмикати електроприлади та гратися з відкритим вогнем. Щоб запам’ятовувати ці правила діткам було легше, рятувальникам допомагали вихованці середньої групи дитсадка, які підготували повчальну виставу «Вогонь – ворог, вогонь – друг». Головні герої постановки – Баба Яга, тітонька Сова і Кицька – демонстрували присутнім, коли вогонь приносить користь людям, а коли шкоду і може призвести до пожежі. Хлопчики, переодягнуті у костюми вогнеборців, показали інсценівку про дії рятувальників під час пожежі, а дівчатка-іскринки продемонстрували танок вогню. Під час вистави діти співали пісні та розповідали віршики на тему пожежної безпеки. Окрім цього, для малечі було організовано різноманітні конкурси і вікторини.
Для діток з ДНЗ № 38 та учнів ЗОШ № 19 м. Чернівців надзвичайники провели екскурсію у одній із пожежно-рятувальних частин міста, а хотинські школярі відвідали Державну пожежно-рятувальну частину № 7.
День безпеки сьогодні відбувся у загальноосвітній школі № 5 м. Хотина. Під час заходу у дворі навчального закладу рятувальники демонстрували учням спеціальне обладнання вогнеборців, пожежно-рятувальний автомобіль, показували, як рятувальники розрізають гідравлічними ножицями метал, пояснювали, як ліквідовують пожежу. Школярі брали активну участь у заході – розгортали пожежні рукави та з допомогою рятувальників вчилися гасити умовну пожежу. Подібний захід для студентів Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту провели працівники Чернівецького міського відділу Управління.
Із демонстрацією пожежно-технічного оснащення та бойового одягу вогнеборців пройшов урок безпеки життєдіяльності у Сторожинецькіій ЗОШ І-ІІ ступенів. Протягом уроку діти поспілкувалися з рятувальниками, вогнеборці розповіли учням про випадки пожеж, які сталися на території області від початку року, пояснили причини виникнення цих пожеж і навчили правил, дотримуючись яких можна запобігти виникненню вогню. Окрім цього, фахівці Управління нагадали школярам, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів, вручили їм інформаційні пам’ятки та листівки. Такі ж бесіди з роз’ясненням правил безпечної поведінки провели у Глибоцькій гімназії та ЗОШ № 16, ЗОШ № 2, ЗОШ № 33, гімназії № 6 у м. Чернівцях.