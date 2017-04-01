Впродовж двох днів шахраї обікрали чотирьох буковинців на суму понад 170 000 гривень

25 квітня до поліції звернулися троє чернівчан, котрі повідомили, що невідомі особи шахрайськими діями заволоділи їхніми коштами.
Зі слів 43-річної потерпілої, жінка замовила пральний порошок та перерахувала продавцю на банківську картку грошові кошти у сумі 150 000 гривень. Товар замовниця так і не дочекалась. Коли жінка зателефонувала продавцю, до якого вона зверталась, то даний телефон виявився вимкненим.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Ще двом жителям міста шахраї зателефонували, представившись працівниками «Приватбанку». Під приводом налаштування та обслуговування банківських карток невідомі дізналися необхідні їм дані. В подальшому з рахунку 77-річної та 41-річного чернівчан шахраї зняли гроші у загальній сумі більше ніж 15 000 гривень.
26 квітня «банківські» шахраї нанесли збитків 51-річній жительці Глибоцького району. Невідомий зателефонував та назвався представником «Ощадбанку». Увійшовши в довіру до жінки, невдовзі з банківської картки останньої було знято кошти у сумі більше ніж 5000 гривень.
Поліцейські застерігають громадян у жодному разі не надавати конфіденційну інформацію незнайомцям. Адже жоден банк і жоден сервіс ніколи не попросять вас надати їм ваші особисті дані. Якщо вам надійшло повідомлення щодо будь-якої проблеми вашої банківської картки – не телефонуйте за вказаним у подібному повідомленні номером. Зателефонуйте на офіційний номер сервісного центру вашого банку, щоб перевірити дану інформацію.
Щоб не стати жертвою шахраїв – завжди будьте уважними та обережними у своїх діях. Не довіряйте незнайомим людям та будь-якій отриманій інформації. Домовляючись з кимось про купівлю перевірте інформацію про продавця за номером картки, номером телефону або url-адресою (для інтернет-магазинів) за допомогою сервісу Департаменту кіберполіції «Stop Fraud».