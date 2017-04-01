Суд зупинив рішення Чернівецької міської ради щодо вартості проїзду у маршрутках

У Чернівцях Шевченківський районний суд призупинив дію рішення Чернівецької міськради, яким передбачалося скасування рішення виконкому щодо встановлення з 1 квітня збільшення вартості проїзду у маршрутках до 4 гривень. Відповідне судове рішення було ухвалене 26 квітня.
Про це повідомляє molbuk.ua.
Зокрема, в ухвалі Шевченківського райсуду йдеться, що мале підприємство "Тарас" звернулося до суду з позовом до відповідача Чернівецької міськради про визнання протиправним та скасування рішення 26 сесії Чернівецької міськради 7 скликання №638 від 10 квітня 2017 року.
Одночасно з цим позивач просив забезпечити позов шляхом зупинення дії оскаржуваного рішення до вирішення цієї справи по суті та набрання постановою суду законної сили.
Суд задовольнив повністю клопотання підприємства "Тарас".
"Зупинити дію рішення 26 сесії Чернівецької міськради 7 скликання №638 від 10 квітня 2017 року до вирішення цієї справи по суті та набрання рішення суду законної сили", - йдеться у відповідній судовій ухвалі.
Як відомо, 10 квітня Чернівецька міська рада скасувала рішення виконавчого комітету, яким передбачається встановлення з 1 квітня 2017 року збільшення вартості проїзду у маршрутках до 4 гривень.
Міський голова Олексій Каспрук підписав це рішення, заявивши, що "це нічого не означає". Також він заявив, що законна вартість проїзду у маршрутках в Чернівцях - 4 гривні.