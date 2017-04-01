Прикордонники Буковини вдало виступили на чемпіонаті України з універсального бою

Уже вдруге Чернівці приймають чемпіонат України з універсального бою. 150 кращих бійців держави, серед яких і прикордонники спортивного комітету Держприкордонслужби та Чернівецького загону, протягом декількох днів змагалися за право представляти Україну на чемпіонаті Європи. Смуга перешкод зі снарядами, стрільбою та метанням ножів виявили переможців у різних вагових категоріях, які у фіналі змагалися між собою.Приємно зауважити, що команда Чернівецької області, до складу якої входили і спортсмени прикордонного відомства, не лише брала активну участь у змаганнях серед чоловіків та жінок, а й здобула перемогу у командному заліку. Зокрема, троє бійців Чернівецького загону та три військовослужбовці спортивного комітету ДПСУ здобули перші місця у своїх вагових категоріях. Ще 5 прикордонників вибороли друге місце. Відтак, кращі наші спортсмени, які зайняли перші місця, будуть готуватися до наступного етапу змагань – чемпіонату Європи з універсального бою - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.