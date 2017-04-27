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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:19
28 квітня

У Чернівцях вже шестеро офіційних мільйонерів

15:16
28 квітня

«Леля з будиночка на дереві»: авантюризм і відважність. Презентація дебютної книги Юлі Лящинської у Чернівцях

14:49
28 квітня

Гарантії безпечного виробництва кожному працівнику – серед пріоритетів діяльності держлісгоспів Буковини

14:48
28 квітня

«Забудькуватим» декларантам торік донарахували 600 тисяч податку

13:50
28 квітня

На Буковині відзначили переможців конкурсу «Охорона праці - очима дітей»

12:43
28 квітня

Заяву на податкову земельну пільгу слід подати до 1 травня

12:41
28 квітня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безоплатно

12:39
28 квітня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

11:59
28 квітня

Записатись на прийом до лікаря можна на сайтах лікувальних установ

11:53
28 квітня

ЧОТИРЬОХ ПРАВОПОРУШНИКІВ ЗАТРИМАНО НА БУКОВИНІ ПО ОБИДВА БОКИ КОРДОНУ

11:36
28 квітня

Буковинські дошкільнята показали виставу про ігри з вогнем і побували на екскурсії, а для школярів рятувальники провели уроки безпеки

11:30
28 квітня

Впродовж двох днів шахраї обікрали чотирьох буковинців на суму понад 170 000 гривень

11:25
28 квітня

Суд зупинив рішення Чернівецької міської ради щодо вартості проїзду у маршрутках

16:12
27 квітня

У Чернівецькій області продовжують погашати борги по зарплаті

16:04
27 квітня

Розроблено заходи для попередження африканської чуми і пташиного грипу на території Чернівців

14:42
27 квітня

Путильський лісгосп висадив дерева на вшанування путильчан, що ліквідовували Чорнобильську аварію

13:58
27 квітня

Підприємства області збільшило використання енергетичних матеріалів

13:34
27 квітня

Зареєстровано 2 кримінальних провадження за фактами декларування буковинськими держслужбовцями недостовірної інформації

11:52
27 квітня

Закордонні доходи слід декларувати

11:50
27 квітня

Інформація про реєстрацію платником акцизного податку з реалізації пального – на веб-порталі ДФС

11:48
27 квітня

Чернівецькі підприємства сплатили 37 мільйонів податку на прибуток

11:13
27 квітня

Вкотре підробка документів стала підставою вилучення значної партії транзитного товару

10:36
27 квітня

Нові розміри добових для бюджетників

10:36
27 квітня

Як на свята працюватиме Центр обслуговування платників

10:33
27 квітня

За податковою знижкою до Чернівецької ОДПІ звернулось 646 громадян

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУМНІ РОКОВИНИ СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на Буковині Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на БуковиніУ Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається.
І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.

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Що, Де, Коли
28 квітня о 17:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) в рамках проекту DZESTRA talks відбудеться лекція Ярослава Качмарського «Фестиваль "Гамселить" – культурна децентралізація своїми руками»
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
28 квітня о 20:00
ЦСМ «Bunker» (вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться концерт німецького саунд артиста Dr. Nexus та українського електронного проекту Motoblok.
29 квітня о 10.00
29 квітня о 10.00
29 квітня о 11.00
29 квітня о 11.00
Місце збору : зупинка Калинівський ринок( навпроти магазину "Жабка" біля прапора)
Час збору : 11:00
5-7 травня
5-7 травня
6 травня о 13.00
6 травня о 13.00
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Теми Дня ТВА четвер, 27.04.2017

Сьогодні, 11:14 / Коментарів: 0


Четвер, 27.04.17:
- Депутати міськради після півночі таки "розпиляли" публічні гроші.
- Хто може отримати кошти за програмою "Власний дім"?
- Головний у медицині не лікар, а пацієнт, - шведський травматолог.
- Як уникнути спокус у сучасному суспільстві?
- Вийти за межі та зруйнувати стереотипи задля саморозвитку.
- Визначено переможців обласного етапу фестивалю "Розквітни, писанко".
- Буковинські волейболісти - серед найкращих.
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