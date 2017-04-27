Теми Дня ТВА четвер, 27.04.2017





Четвер, 27.04.17:

- Депутати міськради після півночі таки "розпиляли" публічні гроші.

- Хто може отримати кошти за програмою "Власний дім"?

- Головний у медицині не лікар, а пацієнт, - шведський травматолог.

- Як уникнути спокус у сучасному суспільстві?

- Вийти за межі та зруйнувати стереотипи задля саморозвитку.

- Визначено переможців обласного етапу фестивалю "Розквітни, писанко".

- Буковинські волейболісти - серед найкращих.