Лікар, який вимагав хабар за оформлення інвалідності "сяде" на 5 років

Прокуратура Чернівецької області довела,що лікар, який вимагав хабар, має понести реальну міру покарання - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Апеляційний суд Чернівецької області підтримав принципову позицію прокуратури Чернівецької області та залишив у силі вирок суду першої інстанції відповідно до якого колишнього завідувача опікового відділення ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч 3. ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою,шляхом вимагання).
Доведено, що медик вимагав та одержав від громадянина 5000 гривень неправомірної вигоди за оформлення та видачу позитивного висновку лікарсько-консультативної комісії для неповнолітньої дитини-інваліда, щоб вона змогла отримати пенсію.
Суд призначив вказаній службовій особі покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на 3 роки. Одразу після проголошення вироку засудженого було взято під варту із зали суду.