СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на БуковиніУ Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається. І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою. Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан. Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 28.04 2017
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Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирним
Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Сил АТО. За минулу добу підрозділи противника 52 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. Троє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.
Активісти і представники польських націоналістичних організацій 26 квітня розібрали надгробний пам'ятник воїнам УПА на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля.
Зазначається, що дії націоналістів відбувалися за згодою війта гміни Стубно, і поліція не втручалася.
МЗС України зажадало офіційних роз'яснень від польської сторони у зв'язку з інцидентом. Київ розцінює подію як "відверту провокацію напередодні вшанування 70-ї річниці злочинної акції Вісла з метою відволікання уваги від цієї дати.
Голова делегації Європарламенту в парламентському комітеті асоціації ЄС-Україна Даріуш Росаті підтвердив, що 11 червня вводиться безвізовий режим для українців.
Протягом усього дня у Чернівцях утримається хмарна погода. Без опадів. 24 градуси тепла. за останні 130 років 28 квітня: МАКС: 26.0° (1966) МІН: -0.4° (1954) Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святих апостолів Аристарха, Пуда, Трохима. У цей день оглядають пасіки: "На день святого Пуда діставай бджіл з-під споду". Вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. На Пуда калина і горобина бруньки розпускають. При нормальній весні у цей час розпускаються листя на березі. З'являються жаби. У садах спостерігається раннє цвітіння вишні. У Чернівцях протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура від 14 до 25 градусів тепла. за останні 130 років
Вчора наш сайт відвідали і читали 3679 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США - 154, у Канаді -66, в Еспанії -75, в Італії - 84, у Польщі -24, в Росії -54, в Чехії -12, Австрії -13, Румунії - 27, Франції -15, Німеччині -12, в Угорщині - 19, у Криму - 52, Ірландії -4, Португалії - 8, Бельгії -12, Голандії -17, Бразилії -7, Ізраїлю - 22 , Норвегії - 2, Швеції - 4, Великобританії - 28, Китаю -5
Активно читають статті "Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на Буковині". "Спецгрупа смерті, або хто розстрілював буковинців", "ЧОМУ ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ ПОЧАЛИ СВЯТКУВАТИ ТІЛЬКИ З 1965 РОКУ" "Батьківщина підкуповує виборців на Буковині?", "НІ СЕПАРАТИЗМУ! Міський голова Конотопу - свободівець Артем Семеніхін вигнав з міста сепаратистів"
Сьогодні 28 квітня – День Павла Каспрука (28 квітня 1940 – 27 лютого1991) Народився Павло Каспрук 28 квітня 1940 року у простій селянській сім'ї у селі Ракова Томашпільського району на Вінниччині. Після закінчення середньої школи працював вантажникком, шофером, служив в армії, був секретарем виконкому сільської ради, на комсомольсько-молодіжній роботі. А закінчивши у Чернівцях біологічний факультет держуніверситету, довіку залишився на буковинській землі, де народилися у них з Ольгою Яківною сини Олександр та Олексій. Тут же, працюючи у Ленінському райкомі, міськкомі партії, здобув вищу економічну та політологічну освіти. На його долю випало постійно працювати з людьми, займатися питаннями їхньої освіти, культури, здоров'я, спорту. Він був в епіцентрі всієї роботи під час пронесення через область вогню Олімпійських Ігор у Москві. Та сповна талант організатора розкрився на посаді другого секретаря міському партії. Знаний в області фінансист Григорій Васильович Охрімовський відзначив, що він "на цій посаді набув навичок зрілого керівника, пізнав складне господарство міста, оволодів методами керування ним. Йому доручали найскладніші ділянки функціонування господарського механізму - будівництво молокозаводу, водогону, очисних споруд". З числа багатьох достойних кандидатур 13 березня 1985 року йому довірили високу посаду голови виконкому Чернівецькою міської ради народних депутатів, а відтак до останнього дня свого життя, 27 лютого І99І року, був головою міської ради та її виконавчого комітету. Цей період - найяскравіша сторінка в його житті, вікопомний час неординарних, пам'ятних подій у літописі Чернівців. Гідно шануючи незабутні справи П.М.Каспрука, виконком міської ради 17 березня 1992 року присвоїв йому звання Почесного громадянина міста Чернівців. У меморіальному літописі Чернівців ще є один пам'ятник, який має безпосереднє відношення до імені Павла Михайловича. Оригінальна і нестандартна скульптура двох дівчаток, що розмотують "нитку миру", досить органічно вписалася в архітектурний простір напроти палацу "Юність Буковини". Золотий напис на чорному граніті: «Колиска Миру» на честь встановлення побратимства Чернівці – Солт Лейк Сіті яке започаткували Павло Каспрук (1940-1991) – Лоуел Ф. Тернер (1916-1989) . автор Д. Сміт/США»