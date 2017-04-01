Батьківщина підкуповує виборців?

Сьогодні у соціальній мережі Facebook потрапила інформація про те як депутат Чернівецької обласної ради Андрій Маковей хизується "подарунками", які він привіз для місцевих мешканців Путильщини. Дивує інше, чому даний депутат облради, виборчий округ якого знаходиться в Кіцманському районі, взагалі агітує за свою політичну силу у Путильському районі?
Та тому, що в Путильському районі партія "Батьківщина" активно бере участь у виборах до новостворених об'єднаних тергромад в Селятині та Конятині. Але головним є те, що даний представник "Батьківщини" нецураючись від власного імені пише про це на своїй сторінці в мережі! Прозорість, чесність та справедливість виборчого процесу йому напевно не знайомі. Але більше того, пану Андрію певне не знайомі норми виборчого законодавства, що забороняють підкуповувати виборців та вести незаконно агітацію в такий спосіб. І певне, що незнайомі норми Кримінального кодексу стосовно дій, які він вчиняє.
Гасла залишаються гаслами.
Цікаво, на даний факт правоохоронні органи звернуть увагу чи ні?
Якщо не буде відповідного реагування, то про які чесні вибори до об'єднаних територіальних громад може йти мова? Чи знає Юлія Тимошенко, в який спосіб її депутати на місцях виборюють результати?
Думаю, вже у неділю 30 квітня ми побачимо результати цих "подарунків". Але чи цього хотіли патріоти, що стояли на Майдані?
Чи цього хочуть вояки, які захищають Україну на східних її кордонах?
І вже зовсім не дивно чому "Батьківщина" об'єдналася у Чернівецькій міській раді разом з "Рідним містом" - гасла різні, а методи однакові, в одних Білик в інших Маковей.
Мета очевидна - прийти до влади забудь-що, навіть нехай це буде підкуп виборців або інші "чорні" технології.
Сьогодні вони купляють виборців "дрібними подарунками", а що завтра - заберуть останнє?
Робімо висновки.