Путильський лісгосп активно продовжує лісокультурну кампанію, призупинену через сніги і холод

Потепління розтопило в горах несподіваний квітневий сніг – і путильські лісівники приступили до виконання заходів, запланованих на лісокультурну кампанію-2017 - повідомляє прес-служба Чернівецького ОУЛМГ.- Досаджуємо молодий ліс на ділянках тогорічних суцільних зрубів, що в цілому становлять 205 гектарів. Садимо головні породи – ялицю, ялину, бук, а також вводимо у наші ліси дерева-інтродуценти, зокрема модрину. Хоча модрина вважається невластивою для путильських лісів, вона добре в горах приживається і зростає, – розповідає головний лісничий ДП «Путильський лісгосп» Михайло Юрбаш. – На лісосіках, де через застосування рівномірно-поступових рубок відбувається природне поновлення лісу, проводимо доповнення лісових культур. Цього року маємо таких 43,7 гектари, що більше за минулорічний показник. Підріст добрий.Доповнення лісових культур путильські лісівники проводять також на зрубах попередніх років, щоб сформувати якісні високопродуктивні лісові масиви. Підвищення продуктивності лісів, поліпшення їх якісного складу у держлісгоспі називають першочерговим завданням.Садивний матеріал виростили з елітного лісового насіння на своїх розсадниках, які діють у кожному з 8 лісництв Путильського лісгоспу. На лісокультурну кампанію-2017 використано близько одного мільйону сіянців.Усі витрати – за рахунок власних коштів лісгоспу, без залучення бюджетного фінансування. Тому при створенні нових насаджень путильські лісівники застосовують найбільш економічно та екологічно доцільні способи і технології.