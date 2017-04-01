Путильський лісгосп активно продовжує лісокультурну кампанію, призупинену через сніги і холод

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Новини
16:12
27 квітня

У Чернівецькій області продовжують погашати борги по зарплаті

16:04
27 квітня

Розроблено заходи для попередження африканської чуми і пташиного грипу на території Чернівців

14:42
27 квітня

Путильський лісгосп висадив дерева на вшанування путильчан, що ліквідовували Чорнобильську аварію

13:58
27 квітня

Підприємства області збільшило використання енергетичних матеріалів

13:34
27 квітня

Зареєстровано 2 кримінальних провадження за фактами декларування буковинськими держслужбовцями недостовірної інформації

11:52
27 квітня

Закордонні доходи слід декларувати

11:50
27 квітня

Інформація про реєстрацію платником акцизного податку з реалізації пального – на веб-порталі ДФС

11:48
27 квітня

Чернівецькі підприємства сплатили 37 мільйонів податку на прибуток

11:13
27 квітня

Вкотре підробка документів стала підставою вилучення значної партії транзитного товару

10:36
27 квітня

Нові розміри добових для бюджетників

10:36
27 квітня

Як на свята працюватиме Центр обслуговування платників

10:33
27 квітня

За податковою знижкою до Чернівецької ОДПІ звернулось 646 громадян

10:30
27 квітня

Прокуратура вимагає від фізичної особи звільнити земельну ділянку вартістю понад 4 млн. грн.

10:21
27 квітня

Всеукраїнский мистецько-екологічий фестиваль «ЧИСТОFEST» у Чернівцях

10:19
27 квітня

УДСНС України у Чернівецькій області: Шановні батьки! Нагадайте малечі правила безпеки

10:14
27 квітня

В Україні посилили відповідальність військовослужбовців

10:11
27 квітня

Черговий білоруський транзит – чергове вилучення п‘ятимільйонної партії товару

16:52
26 квітня

ЗА РІК ЗАБОРГОВАНІСТЬ БУКОВИНЦІВ ЗА ГАЗ ЗРОСЛА НА 50%

15:38
26 квітня

У Чернівецькій області на вільне робоче місце претендує шестеро буковинців

15:05
26 квітня

Можливості Он-лайн будинку юстиції для бажаючих зареєструвати громадську організацію

15:03
26 квітня

Змінено скорочені строки для проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадські формування, які є юридичними особами

15:00
26 квітня

На Буковині затримали поліцейського під час отримання неправомірної вигоди

14:30
26 квітня

Чернівецька міськрада прийняла рішення про повернення газових мереж громаді міста

13:47
26 квітня

Чернівчанам пропонують залучитись до прибирання берегів Прута

13:04
26 квітня

Для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - підвищений розмір пільги

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СУМНІ РОКОВИНИ СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на Буковині Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на БуковиніУ Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається.
І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.

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Що, Де, Коли
28 квітня о 10.00
27 сесія Чернівецької міської ради.
28 квітня о 17:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) в рамках проекту DZESTRA talks відбудеться лекція Ярослава Качмарського «Фестиваль "Гамселить" – культурна децентралізація своїми руками»
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
28 квітня о 20:00
ЦСМ «Bunker» (вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться концерт німецького саунд артиста Dr. Nexus та українського електронного проекту Motoblok.
29 квітня о 10.00
29 квітня о 10.00
29 квітня о 11.00
29 квітня о 11.00
Місце збору : зупинка Калинівський ринок( навпроти магазину "Жабка" біля прапора)
Час збору : 11:00
5-7 травня
5-7 травня
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Путильський лісгосп активно продовжує лісокультурну кампанію, призупинену через сніги і холод

Сьогодні, 16:57 / Коментарів: 0
Путильський лісгосп активно продовжує лісокультурну кампанію, призупинену через сніги і холод


Потепління розтопило в горах несподіваний квітневий сніг – і путильські лісівники приступили до виконання заходів, запланованих на лісокультурну кампанію-2017 - повідомляє прес-служба Чернівецького ОУЛМГ.

- Досаджуємо молодий ліс на ділянках тогорічних суцільних зрубів, що в цілому становлять 205 гектарів. Садимо головні породи – ялицю, ялину, бук, а також вводимо у наші ліси дерева-інтродуценти, зокрема модрину. Хоча модрина вважається невластивою для путильських лісів, вона добре в горах приживається і зростає, – розповідає головний лісничий ДП «Путильський лісгосп» Михайло Юрбаш. – На лісосіках, де через застосування рівномірно-поступових рубок відбувається природне поновлення лісу, проводимо доповнення лісових культур. Цього року маємо таких 43,7 гектари, що більше за минулорічний показник. Підріст добрий.

Доповнення лісових культур путильські лісівники проводять також на зрубах попередніх років, щоб сформувати якісні високопродуктивні лісові масиви. Підвищення продуктивності лісів, поліпшення їх якісного складу у держлісгоспі називають першочерговим завданням.

Садивний матеріал виростили з елітного лісового насіння на своїх розсадниках, які діють у кожному з 8 лісництв Путильського лісгоспу. На лісокультурну кампанію-2017 використано близько одного мільйону сіянців.

Усі витрати – за рахунок власних коштів лісгоспу, без залучення бюджетного фінансування. Тому при створенні нових насаджень путильські лісівники застосовують найбільш економічно та екологічно доцільні способи і технології.




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