У Чернівецькій області продовжують погашати борги по зарплаті

Впродовж 2017 року проведено 37 засідань обласних, міських, районних комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати комісій, на яких було заслухано звіти керівників підприємств-боржників із заробітної плати, внесків до цільових фондів та інших обов’язкових платежів.Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації, рай(міськ)управліннями праці та соціального захисту населення здійснюється щотижневий моніторинг стану виплати заробітної плати. Відповідна інформація щотижня подається прокуратурі Чернівецької області та Управлінню Держпраці у Чернівецькій області.За оперативними даними моніторингу загальна сума боргу із заробітної плати станом на 01 квітня 2017 року становила 3181,6 тис. грн., у тому числі: на економічно активних підприємствах – 3148,4 тис. грн., та на підприємствах, де проводиться процедура банкрутства – 33,2 тис. грн.Завдяки вжитим заходам, впродовж квітня поточного року ліквідовано заборгованість із заробітної плати у всіх районних філіях облавтодору на Дочірньому підприємстві Чернівецька ДЕД та ДП «Чернівецький облавтодор».Впродовж квітня поточного року зменшилась заборгованість із заробітної плати у Чернівецькій обласній організації Товариства Червоного Хреста України на суму 21,7 тис. грн.Станом на 21 квітня 2017 року загальна сума боргу за останніми оперативними даними моніторингу становить 826,8 тис. грн., що на 2354,8 тис. грн., або на 74% менше, ніж станом на 01 квітня 2017 року.Джерело:bukoda.gov.ua