Біля Чернівецької ОДА "Розквітла писанка"

Сьогодні, 27 квітня, біля адмінбудівлі обласної державної адміністрації розпочався фестиваль-конкурс «Розквітай, писанка!».Вперше на Буковині за ініціативи Департаменту освіти обласної державної адміністрації та підтримки крайової влади «розквітло» 49 писанкових дерев, які представили вихованці загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів усіх районів області, міст Чернівці та Новодністровськ, об'єднаних територіальних громад, професійно-технічних навчальних закладів області, шкіл-інтернатів обласного підпорядкування - повідомляє прес-служба ОДА.Народний художній колектив вокальної студії «Мрія» Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини» відкрила захід виконанням Гімну України, виконання якого підхопили всі присутні.На захід завітав і заступник голови обласної державної адміністрації Олег Стецевич. «Українському роду немає переводу. Ми маємо свою солов'їну мові, свої традиції, які маємо за честь сьогодні споглядати, - зазначив Олег Стецевич. - У писанках – душа українців. І до тих пір, поки ми малюємо писанки, будуть продовжувати наші традиції. Тож нехай процвітає писанка, розквітайте й ви! Слава Україні».Директор Департаменту освіти та науки облдержадміністрації Оксана Палійчук у своєму виступі привітала учасників та гостей свята, зазначивши, що поважне журі конкурсу сьогодні обере переможців, які отримають громові винагороди та цінні призи.