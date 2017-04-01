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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:12
27 квітня

У Чернівецькій області продовжують погашати борги по зарплаті

16:04
27 квітня

Розроблено заходи для попередження африканської чуми і пташиного грипу на території Чернівців

14:42
27 квітня

Путильський лісгосп висадив дерева на вшанування путильчан, що ліквідовували Чорнобильську аварію

13:58
27 квітня

Підприємства області збільшило використання енергетичних матеріалів

13:34
27 квітня

Зареєстровано 2 кримінальних провадження за фактами декларування буковинськими держслужбовцями недостовірної інформації

11:52
27 квітня

Закордонні доходи слід декларувати

11:50
27 квітня

Інформація про реєстрацію платником акцизного податку з реалізації пального – на веб-порталі ДФС

11:48
27 квітня

Чернівецькі підприємства сплатили 37 мільйонів податку на прибуток

11:13
27 квітня

Вкотре підробка документів стала підставою вилучення значної партії транзитного товару

10:36
27 квітня

Нові розміри добових для бюджетників

10:36
27 квітня

Як на свята працюватиме Центр обслуговування платників

10:33
27 квітня

За податковою знижкою до Чернівецької ОДПІ звернулось 646 громадян

10:30
27 квітня

Прокуратура вимагає від фізичної особи звільнити земельну ділянку вартістю понад 4 млн. грн.

10:21
27 квітня

Всеукраїнский мистецько-екологічий фестиваль «ЧИСТОFEST» у Чернівцях

10:19
27 квітня

УДСНС України у Чернівецькій області: Шановні батьки! Нагадайте малечі правила безпеки

10:14
27 квітня

В Україні посилили відповідальність військовослужбовців

10:11
27 квітня

Черговий білоруський транзит – чергове вилучення п‘ятимільйонної партії товару

16:52
26 квітня

ЗА РІК ЗАБОРГОВАНІСТЬ БУКОВИНЦІВ ЗА ГАЗ ЗРОСЛА НА 50%

15:38
26 квітня

У Чернівецькій області на вільне робоче місце претендує шестеро буковинців

15:05
26 квітня

Можливості Он-лайн будинку юстиції для бажаючих зареєструвати громадську організацію

15:03
26 квітня

Змінено скорочені строки для проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадські формування, які є юридичними особами

15:00
26 квітня

На Буковині затримали поліцейського під час отримання неправомірної вигоди

14:30
26 квітня

Чернівецька міськрада прийняла рішення про повернення газових мереж громаді міста

13:47
26 квітня

Чернівчанам пропонують залучитись до прибирання берегів Прута

13:04
26 квітня

Для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - підвищений розмір пільги

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУМНІ РОКОВИНИ СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на Буковині Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на БуковиніУ Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається.
І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.

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Що, Де, Коли
28 квітня о 10.00
27 сесія Чернівецької міської ради.
28 квітня о 17:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) в рамках проекту DZESTRA talks відбудеться лекція Ярослава Качмарського «Фестиваль "Гамселить" – культурна децентралізація своїми руками»
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
28 квітня о 20:00
ЦСМ «Bunker» (вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться концерт німецького саунд артиста Dr. Nexus та українського електронного проекту Motoblok.
29 квітня о 10.00
29 квітня о 10.00
29 квітня о 11.00
29 квітня о 11.00
Місце збору : зупинка Калинівський ринок( навпроти магазину "Жабка" біля прапора)
Час збору : 11:00
5-7 травня
5-7 травня
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Розроблено заходи для попередження африканської чуми і пташиного грипу на території Чернівців

Сьогодні, 16:04 / Коментарів: 0
Розроблено заходи для попередження африканської чуми і пташиного грипу на території Чернівців27 квітня відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чернівецькій міській раді. Її тема: “Щодо ситуації, що склалася з поширенням африканської чуми свиней, високопатогенного грипу птиці на території України та здійснення заходів профілактики по недопущенню занесення збудників хвороб в господарства міста Чернівці. Зняття карантинних обмежень по сказу з вулиці Ковпака, в місті Чернівцях”.

Епізоотична ситуація по АЧС в Україні і надалі залишається неблагополучною. Було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації, на ній було дано завдання провести засідання ДНПК при Чернівецькій міській раді по питанню запобігання розповсюдження АЧС в Україні, високопатогенного грипу та зняття карантинних обмежень по вул. Копака, 2 в місті Чернівцях. З 2012 року в Україні зареєстровано 214 випадків АЧС ( 184 – домашні, 29- дикі та 1 – інфіковані об’єкти.
Найбільше випадків було в 2016 році, 91 випадок (84 – домашні і 7 дикі). У 2017 році вже виникло – 66 випадків, 61 – домашні свині, 5 – дикі. Враховуючи те, що на території нашої області вже був випадок АЧС в Новоселицькому районі, а навкруги наших областей, в Хмельницькій області до цих пір діє карантин у 2-ох неблагополучних пунктах, Рівненська область – 1 випадок, Тернопільська- 1, Вінницька- 2, Івано-Франківськ – 1, останній випадок був у Рівненській області с. Городок приватний сектор, 20.04.2017р. а загалом карантин продовжує діяти в 23-ох неблагополучних пунктах по АЧС , а це в 14-ти областях України.
Африканська чума свиней – висококонтагіозна інфекційна хвороба, смертність при захворюванні свиней досягає 100 %. Лікування та вакцини на сьогоднішній день в світі не розроблені. З метою упередження занесення збудника на територію міста розроблені та затверджені заходи та план дій при підозрі виникнення АЧС, неодноразово спеціалістами державних установ ветеринарної медицини міста спільно з спеціалістами Чернівецької регіональної державної лабораторії проведені навчання-тренінги, на яких опрацьовані методи локалізації та ліквідації захворювання на випадок його виникнення.
На сьогоднішній день в місті функціонує одне свиногосподарство ТзОВ «Глянц Агро», яке на сьогоднішній день утримує 246 голів свиней .
В 2017 році проведено 1 засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чернівецькій міській раді по АЧС. Грип птиці досить небезпечне захворювання птиці, що вразило птахівничу галузь багатьох країн світу. Збудником грипу птиці є вірус, який має спорідненість з вірусами грипу людини, коня, свині та унікальну здатність швидко видозмінюватись.
Джерело інфекції – хвора, перехворіла на грип дика, перелітна та синантропна (ворони, шпаки, голуби, горобці та ін.. птиця). Смертність птиці може досягати до 100 %.
Необхідно проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо захворювання грипу птиці. Провести обстеження лісових та мисливських угідь на предмет визначення здоров’я дикої та перелітної птиці, спрямованих на профілактику та недопущення розповсюдження високопатогенного грипу птиці на територію міста Чернівці.
Необхідно уникати будь-якого контакту дикої і домашньої птиці в домашніх господарствах.
Для контролю за епізоотичною ситуацією щодо АЧС на території міста та високопатогенного грипу птиці необхідно:
– забезпечити закритий режим роботи домашніх птахогосподарств і свиногосподарств;
– на території міста заборонити обіг живих свиней, сировини та готових харчових продуктів із свинини із неблагополучних по АЧС областей та птиці без наявності супровідних ветеринарних документів;
– проводити очищення, миття та дезінфекцію транспортних засобів після та перед перевезенням свиней, птиці, особливо звернути увагу на транспортні засоби підприємців, які займаються подвірним забоєм;
– забезпечити дієвий контроль за переміщенням живих свиней, птиці та продукції з них на території міста;
– проводити перевірки суб’єктів господарювання, діяльність, яких пов’язана із забоєм свиней, щодо виконання ними вимог нормативно-правових актів з питань ідентифікації.
Активізувати роботу з ідентифікації тварин в сільськогосподарських підприємствах та в місті Чернівці.
– сформувати на рівні міста мобільні групи з метою реалізації заходів, спрямованих на ліквідацію та недопущення поширення епізоотій на територію міста та проведення рейдів, непланових виїздів по контролю за переміщенням тварин та птиці;
– заборонити торгівлю в недозволених місцях (стихійну) торгівлю; -посилити інформування населення через пресу, радіо про небезпечність даного захворювання;
-заборонити використання харчових відходів для годівлі свиней;
– посилити контроль за проведенням подвірного забою свиней;
-Забезпечити проведення моніторингових досліджень диких свиней на АЧС; -Забезпечити 100% проведення дослідження трупів свиней на АЧС;
Зняття карантинних обмежень по сказу з вулиці Ковпака, 2 в місті Чернівцях. 27 лютого 2017 року у місті зареєстровано сказ лисиці, яка мала контакт з собакою. Всі заходи по боротьбі зі сказом були виконані, проведена дезінфекція, імунізація всього сприятливого поголів’я проти сказу.
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