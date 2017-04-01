Розроблено заходи для попередження африканської чуми і пташиного грипу на території Чернівців

27 квітня відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чернівецькій міській раді. Її тема: “Щодо ситуації, що склалася з поширенням африканської чуми свиней, високопатогенного грипу птиці на території України та здійснення заходів профілактики по недопущенню занесення збудників хвороб в господарства міста Чернівці. Зняття карантинних обмежень по сказу з вулиці Ковпака, в місті Чернівцях”.
Епізоотична ситуація по АЧС в Україні і надалі залишається неблагополучною. Було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації, на ній було дано завдання провести засідання ДНПК при Чернівецькій міській раді по питанню запобігання розповсюдження АЧС в Україні, високопатогенного грипу та зняття карантинних обмежень по вул. Копака, 2 в місті Чернівцях. З 2012 року в Україні зареєстровано 214 випадків АЧС ( 184 – домашні, 29- дикі та 1 – інфіковані об’єкти.
Найбільше випадків було в 2016 році, 91 випадок (84 – домашні і 7 дикі). У 2017 році вже виникло – 66 випадків, 61 – домашні свині, 5 – дикі. Враховуючи те, що на території нашої області вже був випадок АЧС в Новоселицькому районі, а навкруги наших областей, в Хмельницькій області до цих пір діє карантин у 2-ох неблагополучних пунктах, Рівненська область – 1 випадок, Тернопільська- 1, Вінницька- 2, Івано-Франківськ – 1, останній випадок був у Рівненській області с. Городок приватний сектор, 20.04.2017р. а загалом карантин продовжує діяти в 23-ох неблагополучних пунктах по АЧС , а це в 14-ти областях України.
Африканська чума свиней – висококонтагіозна інфекційна хвороба, смертність при захворюванні свиней досягає 100 %. Лікування та вакцини на сьогоднішній день в світі не розроблені. З метою упередження занесення збудника на територію міста розроблені та затверджені заходи та план дій при підозрі виникнення АЧС, неодноразово спеціалістами державних установ ветеринарної медицини міста спільно з спеціалістами Чернівецької регіональної державної лабораторії проведені навчання-тренінги, на яких опрацьовані методи локалізації та ліквідації захворювання на випадок його виникнення.
На сьогоднішній день в місті функціонує одне свиногосподарство ТзОВ «Глянц Агро», яке на сьогоднішній день утримує 246 голів свиней .
В 2017 році проведено 1 засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чернівецькій міській раді по АЧС. Грип птиці досить небезпечне захворювання птиці, що вразило птахівничу галузь багатьох країн світу. Збудником грипу птиці є вірус, який має спорідненість з вірусами грипу людини, коня, свині та унікальну здатність швидко видозмінюватись.
Джерело інфекції – хвора, перехворіла на грип дика, перелітна та синантропна (ворони, шпаки, голуби, горобці та ін.. птиця). Смертність птиці може досягати до 100 %.
Необхідно проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо захворювання грипу птиці. Провести обстеження лісових та мисливських угідь на предмет визначення здоров’я дикої та перелітної птиці, спрямованих на профілактику та недопущення розповсюдження високопатогенного грипу птиці на територію міста Чернівці.
Необхідно уникати будь-якого контакту дикої і домашньої птиці в домашніх господарствах.
Для контролю за епізоотичною ситуацією щодо АЧС на території міста та високопатогенного грипу птиці необхідно:
– забезпечити закритий режим роботи домашніх птахогосподарств і свиногосподарств;
– на території міста заборонити обіг живих свиней, сировини та готових харчових продуктів із свинини із неблагополучних по АЧС областей та птиці без наявності супровідних ветеринарних документів;
– проводити очищення, миття та дезінфекцію транспортних засобів після та перед перевезенням свиней, птиці, особливо звернути увагу на транспортні засоби підприємців, які займаються подвірним забоєм;
– забезпечити дієвий контроль за переміщенням живих свиней, птиці та продукції з них на території міста;
– проводити перевірки суб’єктів господарювання, діяльність, яких пов’язана із забоєм свиней, щодо виконання ними вимог нормативно-правових актів з питань ідентифікації.
Активізувати роботу з ідентифікації тварин в сільськогосподарських підприємствах та в місті Чернівці.
– сформувати на рівні міста мобільні групи з метою реалізації заходів, спрямованих на ліквідацію та недопущення поширення епізоотій на територію міста та проведення рейдів, непланових виїздів по контролю за переміщенням тварин та птиці;
– заборонити торгівлю в недозволених місцях (стихійну) торгівлю; -посилити інформування населення через пресу, радіо про небезпечність даного захворювання;
-заборонити використання харчових відходів для годівлі свиней;
– посилити контроль за проведенням подвірного забою свиней;
-Забезпечити проведення моніторингових досліджень диких свиней на АЧС; -Забезпечити 100% проведення дослідження трупів свиней на АЧС;
Зняття карантинних обмежень по сказу з вулиці Ковпака, 2 в місті Чернівцях. 27 лютого 2017 року у місті зареєстровано сказ лисиці, яка мала контакт з собакою. Всі заходи по боротьбі зі сказом були виконані, проведена дезінфекція, імунізація всього сприятливого поголів’я проти сказу.