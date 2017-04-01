Суд продовжив запобіжний захід Насірову

Солом’янський суд Києва продовжив запобіжний захід відстороненому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову ще на два місяці, до 26 червня.Рішення 26 квітня оголосила суддя Вікторія Кицюк.Згідно з рішенням, Насіров не має права залишати країну, а його паспорти для виїзду за кордон мають зберігатися в міграційній службі. Він також має носити електронний браслет, який під час перерви в суді Насіров відмовився показати журналістам, заявивши, що носить його «в інтимній зоні».Прокурори САП заявили, що задоволені сьогоднішнім рішенням суду.На початку березня суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО.При цьому антикорупційна прокуратура просила суд встановити грошову заставу у розмірі два мільярди гривень.Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».​Джерело: "Радіо Свобода"