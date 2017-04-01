НІ СЕПАРАТИЗМУ! Міський голова Конотопу - свободівець Артем Семеніхін вигнав з міста сепаратистів

Міський голова Конотопу - свободівець Артем Семеніхін вигнав з міста представників "Українського вибору" кума путіна!Мер Конотопу розігнав зібрання проросійської організації "Український вибір". Кілька десятків делегатів зібралися в одному із ресторанів Конотопу та обговорювали референдум. На цю зустріч прийшли і патріотично налаштовані активісти, які висловили своє обурення. Згодом у ресторані з'явився міський голова. Він почав роздратовано скидати прапорці із символікою організації, і заявив, що такого зібрання у Конотопі не допустить