СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на БуковиніУ Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається. І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою. Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан. Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
НІ СЕПАРАТИЗМУ! Міський голова Конотопу - свободівець Артем Семеніхін вигнав з міста сепаратистів
Сьогодні, 15:48 / Коментарів: 0
Міський голова Конотопу - свободівець Артем Семеніхін вигнав з міста представників "Українського вибору" кума путіна!
Мер Конотопу розігнав зібрання проросійської організації "Український вибір". Кілька десятків делегатів зібралися в одному із ресторанів Конотопу та обговорювали референдум. На цю зустріч прийшли і патріотично налаштовані активісти, які висловили своє обурення. Згодом у ресторані з'явився міський голова. Він почав роздратовано скидати прапорці із символікою організації, і заявив, що такого зібрання у Конотопі не допустить