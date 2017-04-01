Путильський лісгосп висадив дерева на вшанування путильчан, що ліквідовували Чорнобильську аварію

Дирекція державного підприємства «Путильський лісгосп» разом з керівництвом місцевої райдержадміністрації озеленили територію в райцентрі Путила біля пам’ятного знака путильчанам-ліквідаторам та потерпілим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС - повідомляє прес-служба Чернівецького ОУЛМГ.Саджанці декоративних кущів та дерев, що прикрасили меморіальний сквер, доставили з розсадників, які є у кожному лісництві. Спеціалісти з лісових культур вирощують в них різновиди туї, ялівця, барбарису і сосни, самшит та гібіскус.- Цієї весни ми надали у великій кількості садивний матеріал для упорядкування, озеленення територій лікувальних, навчальних, культурних закладів району. А також наші лісівники, залучивши громадськість, школярів та студентів, учнів шкільних лісництв, брали активну участь у його висаджуванні в рамках традиційних акцій «Майбутнє лісу у твоїх руках», «За чисте довкілля», «Посади дерево миру», - розповідає директор Путильського лісгоспу Петро Фрей.