Підприємства області збільшило використання енергетичних матеріалів

Підприємствами Чернівецької області у березні п.р. використано газу природного 40,4 млн.м3, вугілля кам’яного та газойлів (палива дизельного) – по 3,0 тис.т, бензину моторного – 0,7 тис.т.

Про це повідомляє начальник Головного управління Т.Г. Сарчинська.

У порівнянні з березнем 2016р. збільшилися обсяги використання вугілля кам’яного на 31,9%, бензину моторного – на 10,1%, газойлів (палива дизельного) – на 8,1%.

Разом з тим, обсяги використання газу природного зменшилися на 11,6%.

Крім того, продано населенню через АЗС бензину моторного 2,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 4,0 тис.т, пропану і бутану скраплених –

0,5 тис.т.

На 1 квітня п.р. залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників становили: вугілля кам’яного – 4,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,0 тис.т, бензину моторного – 2,9 тис.т.