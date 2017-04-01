Зареєстровано 2 кримінальних провадження за фактами декларування буковинськими держслужбовцями недостовірної інформації

Кельменецькою місцевою прокуратурою в межах повноважень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», спільно з працівниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області, встановлено факти умисного невнесення до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, відомостей про об’єкти нерухомості (квартири), які перебувають у власності чи іншому праві користування державних службовців та членів їх сімей. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Зокрема, двоє державних службовців, які живуть і працюють в Сокирянському районі, при поданні в березні 2017 року щорічних декларацій «забули» вказати про наявність у них та членів їх сімей 3-кімнатних квартир. При чому, в одній з квартир тривалий час проживає сам державний службовець, а в іншій – мешкає донька держслужбовця разом зі своєю сім’єю і квартира належить на праві приватної власності чоловіку декларанта.
За вказаними фактами Кельменецькою місцевою прокуратурою зареєстровано 2 кримінальних провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації). Досудове розслідування триває.