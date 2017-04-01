Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на Буковині

У Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається.І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.Далі Іван пішов по людях. Першим його кроком на посаді стало те, що зробив ворогів Бурбака та НФ своїми друзями. Якимось чином зникла заява Гайничеру про відставку під час Революції Гідності. А ми ж бачили, як цю заяву під час танців на столі Іван Мунтян склав учетверо і поклав собі до внутрішньої кишені. Коли він взяв владу, заява зникла, а Гайничеру з лютого регіонала перетворився у вірного друга Івана Мунтяна.Коли Бурбак і вся активна громадськість області вимагали кари для тушки від ВО «Батьківщина» заступника голови облради при пануванні партії регіонів Валентина Маніліча, Мунтян його «пригрів» на посаді начальника відділу облради. Таким чином з тушки і друга регіоналів зробив собі другом для ВО «Батьківщина».Потім Іван зумів провести на посади заступників Мельничука від ВО «Свобода» та Маковецьку від РПУ Олега Ляшка, яка ще недавно вірою і правдою служила регіоналові Михайлішину. Під час виборів у її приміщеннях знаходили регіональну агітацію. Але Іванові це не завадило. І він за рахунок посад самоврядування робив собі друзів. Швидше за все, творив для себе політичних слуг. НЕ ВІРИТЕ?! То нагадайте хоча б якусь потугу свободівця Мельничука творити в області національну ідею. Окрім активного захисту полковника КГБ Володимира Прядка та лояльної позиції щодо подвійного громадянства, пригадати щось дуже складно.А він, все ж таки, - заступник голови облради від ВО «Свобода». Це ідеологічна партія, яка мусить показувати приклад боротьби з регіоналами і всілякою нечистю.Натомість Мельничук і його однопартійці дуже часто голосують в унісон з регіоналами від Опоблоку, «Нашого краю». А щоранку цей же Мельничук ходив на службу в облраду разом з тушкою Манілічем. І йому там було і є комфортно.Далі - більше. Іван Мунтян вміло користується законом про конкурси посадовців. Він і його заступник мають право призначати собі помічників поза конкурсом. Через 2 місяці ці помічники отримують посади там, де потрібний конкурс. Але вони його не проходять. Бо патронатна служба помічником - це уже нібито пройдений конкурс.І потрібні Іванові люди займають потрібні посади.Навіть в останні дні помічником Мельничука призначили чоловіка депутатки від БПП «Солідарність» Люби Годнюк. Не виключено, що через 2 місяці йому дадуть посаду не нижче начальника відділу. Можливо, ту, яку недавно звільнив Маніліч. Кому буде вдячна депутатка від БПП «Солідарність»? Кулішеві, який не дав їй посад для родини? Чи Мунтянові, який ці посади їй дає?!Таким чином Іван Мунтян зумів підпорядкувати собі депутатський корпус. Нині депутати голосують так, як йому потрібно. В останні дні уже ніхто не може Мунтянові нічого перечити. Трохи тримався Фищук з фракцією БПП «Солідарність». І їх Іван прибрав до рук. Спочатку вибори у голови ОДА виграв, потім звозив його на молитовний сніданок до Америки. А сьогодні повіз Фищука до Німеччини. І приручив його. Та так, що останній уже не те що своєї думки при Іванові не має, а й ім`я своє забуває при ньому.Мунтянові, напевно, й цього мало. Тож він через свою прес-службу щоразу, коли є така нагода, вміло принижує роль голови ОДА у Чернівецькій області. Натомість вивищує себе і свою партію ВО «Батьківщина». Ця тактика принесла й перші політичні результати. Особливо видно їх у Путильському районі. Там у всі часи гуцули голосують за тих, хто при владі. Нині вони не вважають БПП «Солідарність» владною партією на Буковині. Навпаки, опозиційну «Батьківщину» шанують як партію влади. Це видно на прикладі виборів двох ОТГ - Конятинської та Селятинської. ВО «Батьківщина» заповнила своїми людьми всі до єдиного округи в Карпатах і висунула своїх кандидатів на голів. А пропрезидентська БПП «Солідарність» не представила жодного свого кандидата ні на голову, ні на депутата. Такого в Карпатах не було ще з часів Франца-Йосипа і старої доброї Австрії.Чомусь другорядна роль першої особи в області, а голова ОДА таким був завжди, влаштовує Олександра Фищука. Під Іваном Мунтяном йому затишно і комфортно.Коли Мунтян зі своєю прес-службою з офіційних заходів показує тільки голову облради, розповідає про його діяльність, ще й фотографію виставляє з двома керівниками, то Фищук, голова ОДА при голові облради, виглядає бідним родичем, а не керівником першого рангу.Люди це помітили. Журналісти, політики також зневажливо ставляться до Фищука. Вони його уже називають «дєдушкой». Таким собі стареньким, ніяким чоловіком, якому вже хочеться спокою, тиші, пенсії і пасіки.Коли подібна ситуація складається в області, то й не дивно, що з`являються чутки про супернизький рейтинг пропрезидентської партії БПП «Солідарність» і про спроби переходу депутатів від Порошенка до Тимошенко.Недавно у ЗМІ гуляла інформація про домовленість Оксани Продан з Іваном Мунтяном йти на вибори до ВРУ від ВО «Батьківщина» по місту Чернівці. А в останні дні вже говорять, що Іван Рибак робить спроби знайтти дорогу до Івана Мунтяна, аби також піти на вибори від ВО «Батьківщина» по округу, де голосують гуцули та сторожинецькі й кіцманські люди.Позиція, яку вибрав при владі голова ОДА Олександр Фищук, принижує роль президента України Петра Порошенка, різко опускає рейтинг президентської партії. А зважаючи на те, що Фищук асоціює себе з «Народним Фронтом», то й цю партію веде у прірву.Тут уже й новий прокурор не допоможе. Як би гучно не звучали заяви про боротьбу з контрабандою і контрабандистами. Нічого це не дасть. Одні змінять інших. А Іван залишиться.Ось таке воно сталося у нашому краю, де Мунтян радіє, мов у раю.Петро Кобевко