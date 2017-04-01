Закордонні доходи слід декларувати

Чернівецька ОДПІ звертає увагу платників податків, що порядок оподаткування іноземних доходів регламентується нормами Податкового кодексу України (п. 170.11 ст.170 ПКУ).

Сума іноземних доходів включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) та сплатити з одержаних доходів податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (п.п.170.11.1 ст.170 ПКУ).

Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів (п.164.4 ст.164 ПКУ).

Суми податку на доходи, отримані з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі відсутності у платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 ПКУ, такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання Декларації до 31 грудня року 2017 року. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену ПКУ та іншими законами (п.п.170.11.2 ст.170 ПКУ).

Сума податку з іноземного доходу платника податків - резидента, сплаченого за межами України протягом податкового (звітного) періоду, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податків відповідно до законодавства України (п.п.170.11.4 ст.170 ПКУ).

Чернівецька ОДПІ закликає громадян вчасно, не відкладаючи на останній день, задекларувати свої доходи та дякує усім громадянам, які свідомо виконують свій громадянський обов’язок. Кампанія декларування наближається до свого завершення, - до 3 травня залишились лічені дні.

