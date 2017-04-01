Інформація про реєстрацію платником акцизного податку з реалізації пального – на веб-порталі ДФС

Особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку фіскальними органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Державна фіскальна служба України веде реєстр платників акцизного податку з реалізації пального.

ДФС щодня оприлюднює на власному офіційному веб-порталі інформацію з Реєстру платників із зазначенням ідентифікаційних та реєстраційних даних платників акцизного податку з реалізації пального.

Інформацію щодо реєстрації суб’єкта господарювання платником акцизного податку з реалізації пального, можна отримати скориставшись пошуковим сервісом «Дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального».

Доступ до пошуку відкритий в «Електронному кабінеті платника» https://cabinet.sfs.gov.ua.

