Чернівецькі підприємства сплатили 37 мільйонів податку на прибуток

Платники податку на прибуток, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, упродовж першого кварталу цього року сплатили до зведеного бюджету 37,2 млн. грн., у тому числі до державного бюджету – 31,7 млн. грн., до місцевої казни – 5,5 млн. грн.

Статтею 137 Податкового кодексу України для податку на прибуток підприємств передбачено податкові (звітні) періоди календарні квартал, півріччя, три квартали, рік та річний податковий (звітний) період.

Про це повідомляє ідділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Квартальні декларації з податку на прибуток подаються підприємствами, які за минулий рік отримали доходи понад 20 млн. гривень. Підприємства з меншим обсягом доходу звітують за підсумками року.

Платники податку на прибуток подають разом з податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.

