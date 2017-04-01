Вкотре підробка документів стала підставою вилучення значної партії транзитного товару

Вдруге поспіль порушником митного законодавства України стала транспортна фірма Білорусі. Однак цього разу підставою притягнення до адмінвідповідальності став не лише встановлений факт підробки товаросупровідних документів.

Під час здійснення митних формальностей співробітниками Чернівецької митниці ДФС спільно із працівниками Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи у салоні транспортного засобу комерційного призначення, що здійснював транзитне переміщення вантажу «трикотажні полотна» із Болгарії, було виявлено подвійний пакет документів. Як з‘ясувалося, товар турецького походження вартує утричі більше, ніж було зазначено у поданих до митного контролю документах, - майже 123 тис. доларів США. Детальне вивчення наданих перевізником інвойсу та специфікації дало підстави митникам стверджувати про їх підробку, адже підпис та зображення печаті фірми-продавця Великобританії було виготовлено за допомогою копіювально-печатного обладнання.

Справу про порушення митних правил запроваджено за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Товар вартістю 3 212 985 грн. вилучено.