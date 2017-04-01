Нові розміри добових для бюджетників

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що постановою Кабміну від 05.04.2017р. №241 внесені зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».

З 19 квітня поточного року сума добових витрат для державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами й організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, установлена в розмірі 60 грн, а гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу в межах України збільшена з 250 грн. до 600 грн. Нагадаємо, що раніше норма добових складала 30 гривень.

Реалізація постанови №241 здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на утримання бюджетних установ.