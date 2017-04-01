Як на свята працюватиме Центр обслуговування платників

Режим роботи Центру обслуговування платників у святкові та вихідні травня буде таким:

1, 2, 8, 9 травня 2017 року – вихідні дні.

Графік роботи в інші дні:

Понеділок-четвер: з 9.00 до 18.00

П'ятниця: з 9.00 до 16.45

Субота: з 9.00 - 13.00

Неділя : вихідний

Зверніть увагу, що для зручності чернівчан, які декларуватимуть доходи за минулий рік, до 3 травня 2017 року (включно) Центр обслуговування платників працює у такому режимі:

вівторок та четвер – з 9.00 до 20.00 год.;

понеділок та середа - з 9.00 до 18.00 год.;

п’ятниця - з 9.00 до 16.45 год.;

субота – з 9.00 до 13.00 год.

Перерва - з 13.00 до 13.45 год.

Чернівецька ОДПІ нагадуємо, що триває кампанія декларування доходів, отриманих у 2016 році. Просимо платників не зволікати і подбати про своєчасне подання декларацій. Граничний термін подання декларації про майновий стан і доходи – 3 травня 2017 року.

