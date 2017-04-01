За податковою знижкою до Чернівецької ОДПІ звернулось 646 громадян

Цього року до Чернівецької ОДПІ вже подано 646 декларації на податкову знижку, загальна сума до повернення складає 1064,2 тис. грн. (в т.ч. 493 мешканці столиці Буковини задекларували своє право на податкову знижку на 838,9 тис. грн., а 153 жителі Глибоцького району відшкодують 225,3 тис. грн.).

Оскільки сума коштів, яка підлягає поверненню, зараховується на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів після подання декларації, перші претенденти на знижку вже встигли повернути собі кошти. Наразі 280 декларантів вже повернули 510,1 тис. грн. сплаченого торік податку.

Найбільша сума, яку повернули з бюджету наразі складає 12,9 тис. грн. – це частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом.

Традиційно, лідирують в декларуванні права на знижку - батьки студентів – контрактників. На сьогодні вже є 572 бажаючих повернути кошти за навчання,- це понад 88 відсотків від загальної кількості декларації на знижку. Ця категорія декларантів претендує на повернення 889,0 тис. грн. податку (в т.ч. 419 чернівчан відшкодують 663,7 тис. грн., а 153 глибочанина – 225,3 тис. грн.).

Чернівецька ОДПІ нагадує, для отримання такої знижки громадянам необхідно до 31 грудня 2017 року включно, подати до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси декларацію про майновий стан і доходи та підтверджуючі документи.