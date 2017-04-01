Керівник Кельменецької місцевої прокуратури звернувся до Хотинського районного суду з позовною заявою в інтересах Анадольської сільської ради Хотинського районну Чернівецької області до фізичної особи про стягнення заборгованості по платі за користування земельною ділянкою та розірвання договору оренди.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що 16.11.2007 Анадольська сільськоа рада уклала з фізичною особою договір оренди земельної ділянки рекреаційного призначення, відповідно до якого особа прийняла у строкове платне користування земельну ділянку площею понад 2 га загальна вартість якої на сьогодні складає понад 4 млн. грн. для будівництва оздоровчого комплексу.
Однак, всупереч умов договору, орендар упродовж 7 років не збудував на земельній ділянці жодної будівлі рекреаційного чи іншого оздоровчого призначення, а також з липня 2015 по грудень 2016 року не сплачував в повному обсязі сільській раді кошти за користування земельною ділянкою, в результаті чого виникла заборгованість в сумі майже 16 тис. грн.
Так як сільська рада не вжила дієвих заходів для стягнення з підприємця вказаної суми боргу, прокуратура в її інтересах звернулась до суду.