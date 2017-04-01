Змінено скорочені строки для проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадські формування, які є юридичними особами

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 217 внесено зміни до Постанови від 25 грудня 2015 року № 1133 “Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки”.
Необхідність прийняття відповідного рішення зумовлена значним збільшенням обсягу надання адміністративних послуг головними територіальними управліннями юстиції щодо державної реєстрації громадських об'єднань, їх відокремлених підрозділів, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об'єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань.
Скорочені строки розгляду документів, поданих для державної реєстрації, обчислюються з дати подання таких документів, та становлять, зокрема, щодо політичної партії, творчої спілки, місцевого осередку творчої спілки - протягом 20 або 15 робочих днів, щодо структурного утворення політичної партії - протягом 7 або 5 робочих днів, щодо організації роботодавців, їх об'єднань - протягом 10 або 7 робочих днів, щодо громадського об'єднання, місцевого осередку громадського об'єднання - протягом 2 робочих днів або 24 годин.
Так, встановлено наступний розмір плати за проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, у скорочені строки, а саме:
1) у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію:
протягом двох робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
протягом семи робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
протягом 10 робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
протягом 20 робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до відомостей про політичну партію, творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
2) у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію:
протягом 24-х годин — за проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
протягом п’яти робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
протягом семи робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
протягом 15 робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до відомостей про творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою.
Нагадуємо, за державну реєстрацію змін до відомостей про громадські формування зі статусом юридичної особи справляється адміністративний збір у такому розмірі:
0,3 прожиткового мінімуму - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
0,1 прожиткового мінімуму - за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання.
Про це повідомляє Юлія БАБИНА заступник начальника управління державної реєстрації - начальника відділу державної реєстрації друкованих засобівмасової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.